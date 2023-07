Saudi-Arabia er for fullt i gang med å satse på fotballen og har i sommer hentet flere store profiler.

Nå er det Liverpools kaptein Jordan Henderson (33) som er ønsket til landet. Klubben Al-Ettifaq, som nylig signerte den tidligere Liverpool-kapteinen Steven Gerrard som trener, har vist stor interesse for Henderson.

Ifølge overgangsguru Fabrizio Romano har Henderson og klubben kommet til enighet. Nå venter de bare på at Al-Ettifaq og Liverpool skal bli enige om en overgangssum.

Disse stjernene har gått til Saudi-Arabia i sommer Karim Benzema, Real Madrid til Al-Ittihad N'golo Kanté, Chelsea til Al-Ittihad Ruben Neves, Wolverhampton til Al-Hilal Kalidou Koulibaly, Chelsea til Al-Hilal Edouard Mendy, Chelsea til Al-Hilal Marcelo Brozovic, Inter til Al-Nassr Roboert Firmino, Liverpool til Ah-Ahli Sergej Milinkovic-Savic til Al-Hilal Steven Gerrard, manager for Al-Ettifaq

Ifølge Liverpool Echo skal Gerrards nye klubb være villig til å betale Henderson 700.000 pund i uken, det tilsvarer om lag ni millioner kroner.

Dette har sendt sjokkbølger gjennom fotballverden, spesielt blant LHBTQ+-samfunnet. Henderson har vært en tydelig alliert og har ved flere tilfeller frontet flere regnbue-kampanjer. I 2021 ble Henderson nominert til årets «fotball alliert» under British LGBT awards.

GJENFORENING: Steven Gerrard og Jordan Henderson kan bli gjenforent om overgangen blir et faktum. Foto: Carl Recine

Skeive supportere reagerer

I Saudi-Arabia er det derimot ulovlig å være homofil og dømmes med dødsstraff, ifølge Amnesty.



Liverpools LGBT+- supporter organisasjonen Kop Outs reagerer kraftig på overgangsryktene og interessen fra Henderson sin side.

– Vi har verdsatt alliansen vist av Henderson. Vi er rystet og bekymret over at noen kan vurdere å jobbe for en sportsvaskingoperasjon og for et regime der kvinner og LHBTQ+-personer blir undertrykt og som regelmessig topper tabellen over dødsdommer, skriver de på Twitter.

I 2021 la ikke-binære Joe White ut på Twitter om sitt første besøk på Wembley da han så England møte Tyskland under EM.

White bruker pronomenene de/dem og skulle for første gang gå på kamp iført sminke. De var livredd før kampen, men forteller at det var ingen som hadde problemer med dem.

Da Henderson så tweeten valgte den tidligere Englands-kapteinen å sende en beskjed.

– Hei Joe. Godt å høre at du likte spillet, som du burde. Ingen skal være redde for å gå og støtte sin klubb eller land. Fotball er for alle uansett. Takk for støtten, nyt resten av EM, skrev Henderson tilbake.

Daglig leder i den norske supporterklubben, Tore Hansen, forteller til TV 2 at det kom overraskende på at kapteinen ønsker seg vekk.

– Jeg hadde i alle fall ikke sett for meg en overgang til Saudi-Arabia, sier Hansen.

SKUFFET: Tore Hansen så ikke en overgang til Saudi-Arabia for Liverpool-kapteinen. Foto: Liverpool Supporterklubb.

Skuffet

Liverpool-supporteren synes det blir feil å legge alt på én fotballspiller når det er flere som har meldt overgang til Midtøsten. Likevel er det noe med Henderson som gjør at folk reagerer så kraftig.

– Det er noe med han som gjør det ekstra personlig. Han har vært en talsmann for regnbue-aksjonen og en slags kaptein for kapteinen i Premier League, forteller Hansen.

I tillegg til at det er dødsstraff for homofili i Saudi-Arabia, er også kvinners rettigheter svært dårlige i landet. Fotballen jobber hardt med å skape et miljø for LHBTQ+-samfunnet, og Hansen mener Henderson har vært en del av framgangen.

– Saudi-Arabia har ett syn på kvinnerettigheter og LHBTQ+ som strider 100 prosent mot det vi mener. Vi vil se en fremgang, noe som er gjort, med hjelp av folk som Henderson. Og om han da velger å gå dit blir folk skuffet, sier han.

REGNBUEBIND: Jordan Henderson har ved flere tilfeller hatt på seg regnbue-bindet. Foto: PHIL NOBLE

– Virker dessverre reiseklar

Supporterlederen savner en sterk stemme.

– Når han har vært en del av kampanjer og nå kanskje drar, er det bare tomme ord. Jeg savner en stemme som tør å si noe imot Saudi-Arabia og Henderson kunne vært en av dem, men så skjer det motsatte.

Selv om det enn så lenge bare er rykter om en mulig overgang, tror Hansen at det skjer. Han er spent på hva engelskmannen kommer til å si og hva budskapet hans når overgangen blir klar.

– Det virker dessverre som at han er reiseklar. Det står mellom Liverpool og Al-Ettifaq som må forhandle om en overgangssum.

– Det blir spennende å se hva han skriver på sosiale medier om overgangen, og hva budskapet et.

SPORTSKOMMENTATOR: Mina Finstad Berg. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Fryktelig dårlig for mangfold i fotballen

TV 2s sportskommentator, Mina Finstad Berg, forstår at en mulig Henderson-overgang skuffer mange.

– Det er det at han har vært en som har brukt stemmen sin og rettet oppmerksomheten mot skeives rettigheter. Han har vært en viktig alliert og da blir folk ekstra skuffet når de velger vekk alle prinsippene for penger.

Hun undrer seg over om deltakelsen i regnbue-kampanjene er ekte.

– Det er skuffende. Er disse kampanjene tomme ord, er det for syns skyld, hvor dypt sitter det?, spør hun seg.

– Om Saudi-Arabia får sette premissene er det fryktelig dårlig for mangfold i fotballen. Herrefotballen har slitt med å skape et trygt rom for skeive, mens kvinnene har kommet mye lengre.