Rykteflom rundt Manchester United-oppkjøp – hevder Qatar nærmer seg bud

Mandag rapporterte nyhetsbyrået Bloomberg at emiren av Qatar, Tanim bin Hama al Thani, forbereder et bud på å kjøpe Manchester United.

Også Sky-journalist Kaveh Solhekol skriver at det er sannsynlig at de vil legge inn et bud innen fredag.

Prislappen på United er antydet å ligge på rundt seks milliarder pund, tilsvarende rundt 75 milliarder kroner. Solhekol meldet at Qatar ikke ønsker å betale overpris for å ta over klubben.

Manchester United-oppkjøpet: – Det kommer til å skje ganske mye de neste ukene

– Musk følger med

Nyheten kom dager etter at det kom meldinger, fra blant annet Daily Mail om at et konsortium av qatarske investorer ville legge inn et bud.

Bloomberg skriver at emiren skal være en tilhenger av Manchester United.

– Dette vil nok bli møtt av skeptisk, og ikke noe supporterne i utgangspunktet vil ha. Jeg tror det finnes reel motstand mot å få inn eiere fra denne regionen, det vil være stikk i strid med verdiene klubben er bygget på som en arbeidsklasseklubb, sa united.no-journalist Bjarte Valen til TV 2 i forrige uke.

MULIG NY EIER: Sir Jim Ratcliffe eier allerede den franske klubben Nice. Foto: ERIC GAILLARD

Nesten samtidig rapporterte Daily Mail at Tesla-gründer og Twitter-sjef Elon Musk følger med på eiersituasjonen til United.

Også forretningsmannen Jim Ratcliffe har uttrykt interesse for å ta over Premier League-giganten. Ineos-sjefen eier fra før av den franske klubben Nice.

Mislikte eiere

Det er den amerikanske Glazer-familien som eier Manchester United. De to brødrene Avram og Joel overtok faren Malcoms aksjer da han døde i 2014. Familien har eid klubben siden 2005.

Ifølge Manchester Evening News undersøker brødrene mulighetene for å kjøpe ut sine søskens eierandeler i klubben.

I november bekreftet familien og klubben selv at de utforsket muligheten for å selge klubben.

– Det er godt nytt for fansen, som har ønsket dette lenge. Det er fordi Glazer-familien ikke har hatt spesielt store sportslige ambisjoner, og det er det eneste supporterne tenker på. Slik bør det også være i Manchester United, sa TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller den gangen.

Glazer-familien har ikke vært populære blant supporterne, og det er blitt protestert flere ganger mot eierskapet.

ESPN skrev nylig at potensielle kjøpere tror Glazer-familien heller vi knytte til seg flere investorer enn et fullskala salg av United.