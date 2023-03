Roy Hodgson (75) gjør comeback

Tar over Crystal Palace ut sesongen.

Roy Hodgson tar over som manager for Premier League-klubben Crystal Palace ut sesongen. Det bekrefter klubben selv.

Han tar over etter Patrick Vieira, som nylig ble sparket.

Hodgson hadde egentlig gitt seg som manager, men avbryter pensjonisttilværelsen noen måneder.

– Det er et privilegium å bli bedt om å returnere til klubben som alltid har betydd så mye for meg og at jeg får den viktige oppgaven, sier Hodgson i klubbens pressemelding.

Før helgen ble det kjent at Patrick Vieira fikk sparken i London-klubben etter en lang rekke med dårlige resultater.

Palace opplyser at Paddy McCarthy blir Hodgsons assistent, og Ray Lewington returnerer som førstelagstrener. Dean Kieley blir værende i sin stilling som keepertrener.

– Vi er åpenbart inne i en utfordrende periode, men vi tror at Roys og Rays erfaring, kunnskap om klubben og spillerne, sammen med Paddy, kan bidra til å oppfylle det umiddelbare kravet om å holde oss i ligaen, sier klubbens styreleder Steve Parish.

Palace har fortsatt ikke vunnet en kamp i 2023.

Hodgson har en utrolig lang karriere bak seg som startet i svenske Halmstad i 1976. Han har tidligere ledet Crystal Palace fra 2017 til 2021. I fjor hadde han ansvaret for Watford.

I 2004 til 2006 var han sjef i Viking.

Hans første oppgave blir hjemme mot Leicester 1. april.

