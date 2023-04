Rodgers ferdig i Leicester

Leicester bekrefter søndag at de har skilt lag med manager Brendan Rodgers. Det skjer dagen etter 1-2-tapet mot Crystal Palace.

Det er fire år siden nordiren tok over Leicester. I løpet av tiden hos revene ledet han klubben til triumf i FA-cupen.

– Lagets meritter under Brendans ledelse taler for seg selv. Vi har opplevd noen av de fineste fotballøyblikkene under hans tid. Vi kommer alltid til å være takknemlige for det han og hans stab har gjort, sier Leicester-direktør Aiyawatt Srivaddhanaprabha.

Leicester ligger på 18. plass i Premier League.



– Denne sesongens prestasjoner og resultater har ikke vært på høyde med våre forventninger. Vi har trodd på at stabilitet og kontinuitet ville være nøkkelen til å forbedre resultatene, men dessverre har forbedringen på banen uteblitt, sier Leicesters Srivaddhanaprabha.

Leicester har ett poeng opp til trygg grunn når laget har ti kamper igjen av sesongen.

– Oppgaven for de siste ti kampene er klar. Fansen, spillerne og trenerstaben er nødt til å samle seg, og vi er nødt til å vise kvaliteten og kampånden for å sikre ny kontrakt i Premier League, sier Srivaddhanaprabha.

Rodgers har tidligere ledet Swansea, Liverpool og Celtic.

Inntil videre skal Adam Sadler og Mike Stowell ha ansvaret for Leicester.