Rekordkjøp bekreftet: – Alltid skummelt

TV 2s ekspert mener prisen for rekordsigneringen er blåst opp.

SKIFTER KLUBB: Enzo Fernández er klar for Chelsea. Foto: Adam Davy

Sjekk alle overganger i vårt helt nye overgangssenter her.

Etter at Deadline Day var over gikk gigantovergangen igjennom: Enzo Fernández er klar for Chelsea. Det bekrefter Benfica i en uttalelse.

Spekulasjonene rundt Benfica-spilleren har vart lenge, og det var en kamp om klokka om Chelsea skulle rekke å fullføre overgangen tidsnok. Men helt på tampen gikk det igjennom.

Kontrakten strekker seg helt til sommeren 2031.

Avtalen skal være verdt rundt 1,3 milliarder kroner for 22-åringen som var sentral på for Argentina som vant VM. Han ble kåret til mesterskapets beste unge spiller.

Det er tidenes dyreste kjøp inn til Premier League.

– Veldig fin spiller, som Chelsea kan få mye glede og nytte av. Men det er alltid skummelt når klubber bruker fryktelig mye penger på den unge superstjernen som slo til i VM, sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

– Han har vært god over tid, altså. Men at prisen ble blåst opp etter det VM, det kan vi si med ganske stor sikkerhet, sier hun.

Chelsea deler opp betalingene i fem omganger, skriver The Athletic-journalist David Ornstein. 370 millioner kroner blir betalt nå.

Fernández ble hentet til Benfica så sent som i fjor sommer for bare 150 millioner kroner.