Rekordkjøp: Alexander Isak klar for Newcastle

Den svenske landslagsspilleren Alexander Isak (22) er klar for Newcastle United. 22-åringen hentes for en rekordsum fra Real Sociedad.

REKORDOVERGANG: Alexander Isak er klar for Newcastle United. Ifølge britiske medier punger klubben ut minst 675 millioner kroner for svensken. Foto: Ander Gillena

Alexander Isak (22) er bekreftet klar for Newcastle United.

Spissen kommer fra spanske Real Sociedad og har signert en langtidskontrakt med klubben.

Ifølge The Guardian punger klubben ut 59 millioner pund for svensken (omtrent 675 millioner kroner).

Overgangssummen kan øke til 63 millioner pund (720 millioner kroner), avhengig av diverse klausuler.

Det er ny overgangsrekord for Newcastle. Klubben har aldri før betalt mer for en spiller.

– Jeg er kjempeglad for at dette er i mål. Det var en stor, stor beslutning for meg, men det er en avgjørelse jeg er veldig fornøyd med, sier Isak.

✍️ Newcastle United are delighted to announce the signing of Alexander Isak from Real Sociedad.



Welcome, Alex! 🇸🇪⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) August 26, 2022

22-åringen har spilt scoret 44 mål på 132 kamper for Real Sociedad siden han ble hentet til klubben fra Borussia Dortmund for tre år siden.

– Det er en flott, historisk klubb som jeg tror alle vil like å spille for, med fantastiske fans. De var en stor del av hvorfor jeg kom hit, men også klubbens prosjekt, som jeg virkelig tror på, sier han til klubbens hjemmeside.

REKORD: Alexander Isak (22) er klar for Newcastle United. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

– Jeg er veldig begeistret for at Alexander har valgt å komme til oss. han er et enestående talent, som kommer til å gjøre avgjørende bidrag til laget, sier Newcastle-manager Eddie Howe.

Isak står med 37 landskamper for Sverige og har scoret ni mål for landslaget. Han begynte karrieren i svenske AIK.

Isak blir sommerens fjerde signering etter at klubben har hentet Matt Targett, Nick Pope og Sven Botman.

Svensken har fått draktnummer 14.