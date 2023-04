Refses etter mareritt-kamp: – Han er helt forferdelig

I Liverpool-kollapsen mot Manchester City ble søkelyset igjen rettet mot Trent Alexander-Arnold.

Spesielt på 4-1-scoringen til Jack Grealish var høyrebacken helt utspilt.

TV 2s ekspert Jesper Mathisen er nærmest rystet over innsatsens hans på Etihad.

– Alexander-Arnold har en høyrefot få andre fotballspillere i verden kan matche, men defensivt er han helt forferdelig, sier han.

REFSES: Trent Alexander-Arnold slet mot Manchester City på Etihad.

Han syns det ser ut som 24-åringen gir opp.

– Måten han forsvarer seg på i kamp etter kamp er alt for dårlig, og i enkelte situasjoner i dagens kamp ser det ut som han har gitt opp før situasjonen er avklart. Veggspillet til Grealish på 4-1 er det verste eksempelet, og der ser det jo ikke ut som han gidder mer.

– Et svakt punkt

Etter 7-0-seieren over Manchester United har Liverpool tapt tre strake kamper for første gang på over to år.

– Klopp har veldig mange ting å fikse opp i før Liverpool er i nærheten av de beste lagene i verden igjen, og høyrebacken er et av de største problemene, mener Mathisen.

Han stiller seg spørsmålet om engelskmannen, som har vært Liverpools faste høyreback i de siste suksessfulle årene, er god nok til å fortsette.

– Alle lag Liverpool møter vet at Liverpool har et svakt defensivt punkt så lenge Alexander Arnold spiller, og spørsmålet er om han noensinne blir god nok defensivt til å spille høyreback på et lag som også skal være gode til å forsvare seg.

– Han trenger hjelp

Sky Sports-ekspert og tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher uttalte nylig at tiden er moden for fornyelse på høyrebacken.

– Vi vet alle at forsvarsarbeidet hans ikke er godt nok. Jeg tror det aldri vil bli det. Vi snakker om en med mer enn 260 kamper. Det vil ikke bli kraftig bli bedre, sa han til Sky Sports i mars.

– Hvis Liverpool ønsker å komme til Champions League årlig, tror jeg ikke Trent er mannen å ha. Akkurat nå trenger han hjelp.