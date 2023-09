Refser Ødegaard: – Kan ikke forstå det

Sky Sports-ekspert Roy Keane lot seg ikke imponere over bildene før søndagens storoppgjør.

Martin Ødegaard og Arsenal vant søndagens storkamp mot Manchester United på eget gress.

Men tidligere Manchester United-spiller og nåværende Sky Sports-ekspert Roy Keane freste over det han så før storkampen.

– Jeg ser i spillertunnelen der, og alle tenker nok at jeg er gammeldags, men jeg kan ikke forstå at man skal prate med folk man skal ut i kamp mot. Dere skal snart sparke dritten ut av hverandre, sier han, gjengitt av Mirror.



IKKE IMPONERT: Manchester United-legenden Roy Keane likte ikke det han så før Arsenal tok imot Manchester United. Foto: Jason Cairnduff

– Hvorfor?

52-åringen var selv en sentral aktør i den opphetede rivaliseringen mellom klubbene da Arsène Wenger og Sir Alex Ferguson trente lagene.



– Du skulle ut i krig, du skulle ut å kjempe. Det var hva det handlet om, sier han om oppgjørene mot Arsenal.



Manchester United-legenden reagerte da han så nysigneringen Sergio Reguilón klemme Arsenal-kaptein Martin Ødegaard.

– Hvorfor håndhilser de? Jeg hadde gjort det etter kampen, men ikke før man skal ut i strid. Kanskje disse yngre spillerne kan utdanne meg rundt det, utbrøt 52-åringen.

Årsaken til den vennlige tonen er nok at Ødegaard og Reguilón spilte sammen i Real Madrid Castilla, storklubbens andrelag.



– Ikke alle er som ham



TV 2s fotballekspert, Yaw Amankwah, mener Roy Keanes kommentarer er farget av hvordan han selv var om spiller.

– Han må skjønne at ikke alle er som ham. Dette er blant verdens beste fotballspillere. Konkurransen er så stor at de ikke hadde spilt dersom de ikke var hundre prosent klar for oppgaven.



UENIG: TV 2s fotballekspert, Yaw Amankwah, mener Keanes kommentarer er farget av hvordan han selv var som spiller. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Amankwah poengterer samtidig at flere av spillerne har flyttet til England for å spille fotball, og at de møter landsmenn.



– Det (håndhilsning før kamp) er naturlig når man møter gamle venner eller landsmenn. Det skal gå an å sette pris på hverandre, mener TV 2s fotballekspert.



Keane fikk imidlertid støtte fra tidligere Arsenal-spiller Theo Walcott, som var gjest i Skys Sports-studio.



– Det var aldri noe for meg. Kanskje på keepersiden, men personlig ville jeg ikke ha gjort det, sier den tidligere kantspilleren.

Martin Ødegaard var svært sentral i seieren mot Erik ten Hags menn. 24-åringen fra Drammen noterte seg for en scoring.