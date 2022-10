Reagerer på ten Hags Ronaldo-behandling: – Vil bare bli styggere

Da Manchester United ble ydmyket av byrivalen, ble Cristiano Ronaldo sittende på benken.

– Jeg byttet ham ikke inn av respekt for hans store karriere, sa Erik ten Hag på pressekonferansen etter kampen.

– Det var en fordel at jeg kunne bytte inn Antony Martial. Han trengte minuttene.

Martial hadde for øvrig et vellykket innhopp med to scoringer.

Den frittalende United-legende Roy Keane mener at klubbens håndtering av deres største stjerne ikke er god nok.

– Jeg syns United er respektløse ovenfor Ronaldo. Han skulle ha fått forlate klubben før vinduet stengte, sier Keane til Sky Sports.

– Manageren sier at han ønsket alternativer. Men du holder ikke på Ronaldo for at han skal sitte på benken. Han hadde muligheter til å dra i sommer. Idéen om at han ikke hadde muligheter er bare tøv. Han hadde fire eller fem gode muligheter, sier iren.

Den portugisiske veteranen har kun startet én ligakamp under den nye manageren.

– Hovedpoenget er at Ten Hag ikke kommer til å bruke Ronaldo. Det kommer bare til å bli styggere utover i sesongen.

– United har ikke vist annet enn disrespekt overfor Ronaldo, fastslår Keane.

Men Keanes tidligere lagkamerat, Gary Neville, er ikke helt enig.

– Jeg forstår poenget for å være ærlig. Å bytte inn Ronaldo på 0-4 og 1-6 ville vært en fornærmelse. Ten Hag formulerte seg kanskje ikke helt korrekt, og det ville kanskje vært best ikke å si det, men jeg liker hans ærlighet, skriver Neville på Twitter.

Den nederlandske treneren mener at laget hans manglet mye i det sviende derbytapet.

– De vet at de kan gjøre det bedre. Man så prestasjonene mot Arsenal og Liverpool, men hvis man ikke kjemper - som vi ikke gjorde - da har man problemer mot et lag som Manchester City,

– Vi manglet tro.