Reagerer på ten Hag-grep: – Det må stilles spørsmål

Luton - Manchester United 1-2

To tidlige scoringer av formsterke Rasmus Højlund la grunnlaget for Manchester Uniteds 2-1-seier over Luton på bortebane søndag.

Seieren kommer imidlertid med et skår i gleden.

Noen minutter før pause gikk Luke Shaw rett i garderoben. Inn på Manchester Uniteds venstreback kom svenske Victor Lindelöf.

– Jeg ble sjokkert da jeg så at Shaw startet, sier tidligere Manchester United-helt Gary Neville på Sky Sports.



GIKK AV: Skadeproblemene tar ikke slutt for Luke Shaw. Foto: Hannah Mckay / Reuters / NTB

– Det må stilles spørsmål om hvordan han kunne være utpå der når han må byttes ut igjen, fortsetter Neville.



Ten Hag uttalte seg om Shaw-skaden etter kampen.

– Det er grunn til bekymring, men jeg kan ikke si hva konklusjonen er. Vi må se det an, og det må behandles før vi kan sette en diagnose, sier Manchester United-manager Erik ten Hag til beIN Sports.

Shaw ble byttet ut i pausen i forrige kamp mot Aston Villa forrige helg. Før oppgjøret med Luton uttalte manager Erik ten Hag at Shaw var usikker.

STARTET MED SHAW: Manchester United-manager Erik ten Hag. Foto: Hannah Mckay / Reuters / NTB

– Luke er tvilsom til helgen, men vi tror at han kan rekke det. Han ble byttet ut (mot Aston Villa) for sikkerhets skyld. Det går riktig vei, sa Erik ten Hag på pressekonferansen før søndagens kamp mot Luton.



Da laget ble annonsert, hadde nederlenderen Shaw i startoppstillingen.

Skadeforfulgte Shaw har kun 15 kamper i alle turneringer denne sesongen.

Trepoengeren mot Luton gjør at Manchester United er fem poeng bak Aston Villa på fjerdeplass. Femteplassen kan også gi Champions League neste sesong. Det er tre poeng opp til Tottenham på femteplass.

TOMÅLSSCORER: Rasmus Højlund satte Premier League-rekord. Foto: Ian Walton / AP / NTB

21 år gamle Højlund ble tidenes yngste Premier League-spiller til å score i seks kamper på rad. Han sendte Manchester United i ledelsen da han utnyttet en forsvarstabbe hos Luton allerede før minuttet var spilt. Noen få minutter senere brystet (!) han inn et skudd fra Alejandro Garnacho.

– Højlund var enestående, sier Gary Neville.



Carlton Morris reduserte til 1-2, men Luton klarte ikke å score flere mål. Luton ligger på 17. plass i Premier League, ett poeng over nedrykksplass.



