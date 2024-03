Reagerer på ten Hag-behandling: – Respektløst

SLO TILBAKE: Rashford og co. slo tilbake etter tapet i Manchester-derbyet. Foto: Dave Thompson / AP / NTB

Manchester United – Everton 2–0

Bruno Fernandes sendte hjemmelaget i føringen etter at Alejandro Garnacho skaffet straffespark.



Og dét var ikke siste gang argentineren skapte trøbbel for gjestene innenfor 16-meteren.

HERJET: Alejandro Garnacho. Foto: Paul Ellis / AFP / NTB

Ti minutter før pause ble han stemplet av Godfrey, og dommer Simon Hooper pekte nok en gang på straffemerket.

Denne gangen var det imidlertid Marcus Rashford som fikk muligheten.

Angrepsspilleren gjorde ingen feil mot landlagkamerat Jordan Pickford, og doblet dermed ledelsen for vertene.

– Nødt til å vinne

Manchester United-legende Wayne Rooney kom med sin dom over Uniteds prestasjon etter kampen.

– United var bedre i andreomgang enn første: Det var mer kontrollert. De fortjente å vinne kampen, men det var ingen stor kamp, sier Rooney hos TNT Sports.

Garnacho snakket til samme kanal.

– Vi ønsker å være i Champions League neste sesong, så jeg er virkelig glad for denne seieren, sier kantspilleren, og fortsetter:

– Manageren har sagt at hver eneste kamp er som en finale. Vi er nødt til å vinne hver eneste kamp, for vi er Manchester United.

KLAR BESKJED: United-juvelen er tydelig på at United må ta poeng fremover. Foto: Martin Rickett

Reagerer på rykter: – Respektløst!



Erik ten Hag gjentok budskapet i et intervju etter kampen.

– Vi er nødt til å vinne hver eneste kamp. Det er mange kamper igjen, og nå er vi tilbake på rett spor. Vi vil fortsette å putte press på lagene over, og se hva som skjer.

UNDER PRESS: Erik ten Hag så laget sitt vinne på Old Trafford, men har vært under et stort press denne sesongen. Foto: Paul Ellis / AFP / NTB

Ryktene rundt United-managerens fremtid har svirret den siste tiden.

Tidligere denne uken rapporterte ESPN at Brightons Roberto De Zerbi, Brentfords Thomas Frank og England-trener Gareth Southgate vurderes som mulige erstattere til nederlenderen.

Danske Thomas Frank (50) tordnet imidlertid mot ryktene – og forsvarer United-manageren.

– Det er mange rykter og spekulasjoner. Jeg har sagt dette før: Jeg synes det er respektløst overfor Erik ten Hag, sa han på en pressekonferanse, gjengitt av Ekstra Bladet.

STEILER: Thomas Frank. Foto: John Walton

Frank har etablert Brentford som et Premier League-lag, og er tydelig på at han ønsker å bli – men erkjenner at situasjonen kan endre seg.

– Det er naturlig at folk snakker om hva som kan være neste steg. Men for min del så handler det om å jobbe hardt. istedenfor å drømme seg bort. Så vi får bare se, sa 50-åringen om egen fremtid.

Brentford gjester Martin Ødegaard og Arsenal 18.30 lørdag.

United henger på sin side med i kampen om femteplassen – som kan bety Champions League-fotball neste sesong.