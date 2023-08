Reagerer på Klopp-utspillet: – Der tabben ligger et sted

– Det er merkelig at de ikke har dobbeltsjekket at spilleren selv vil til klubben.

Det sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg etter overgangsdramaet rundt Moisés Caicedo.

Fredag bekreftet Liverpool-manager Jürgen Klopp at de var enige med Brighton om en overgang for ecuadorianeren.

Halvannen time etter kom sjokkvendingen: Caicedo vil bare til Chelsea, meldte overgangsguru Fabrizio Romano.

Det får flere eksperter til å rette skyts mot Liverpool.

VIL TIL CHELSEA: Moises Caicedo skal ha utalt at han bare er villig til å gå til Chelsea. Foto: Mike Egerton

– Det er jo ulovlig

Tidligere har Liverpool fått kritikk for å være altfor ivrige når det kommer til prat med spillere før et eventuelt bud.

TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller viser til situasjonen rundt overgangen med Virgil van Dijk i 2017.

– Da hadde de avtale med spilleren før budet kom til klubben. Det likte ikke Southampton og det er jo forståelig, sier Stamsø-Møller.



Et møte mellom Klopp og van Dijk i Blackpool gjorde Southampton rasende. Sørkystklubben sendte inn en klage til Premier League. Overgangen ble da ikke noe av før desember samme år.



– De har blitt advart for at de kanskje kan bli straffet i form av overgangsnekt dersom det skjer igjen. At de snakker med spillere uten å ha tillatelse fra en klubb. Det er jo ulovlig, poengterer eksperten.

– Det er veldig, veldig spesielt

Det at Klopp selv har gått ut på pressekonferanse og bekreftet enigheten mellom klubbene, gjør hele situasjonen ekstra spesiell.



– Det er veldig, veldig spesielt at Liverpool har gått så høyt ut. Klopp har jo åpenbart trodd at denne avtalen var i boks. Det er ikke ofte at Klopp uttaler seg om en overgang før den er offisiell, sier Finstad Berg.

– Det er det som er det mest spesielle. På morgenen får Klopp beskjed om at han skal gå ut og fortelle at dette er i orden, og så er han for tidlig ute. Det er én ting om han velger å si det selv, men nå har han fått beskjed fra klubben.

– Det er der tabben ligger et eller annet sted, at klubben har gitt beskjed til hovedtrenerne om at rekordsigneringen er i orden, og så er den ikke det i det hele tatt.

– Jeg har glemt Moises

Ifølge flere overgangseksperter kom Caicedo og Chelsea til enighet om personlige vilkår allerede i mai. Stamsø-Møller mener at det er London-klubben som leder i overgangsdramaet nå.

– Skal vi tro de som har bevist at dem ofte snakker sant, så er dette en spiller som vil gå til Chelsea. Og har avtalt med dem siden mai at han vil gjøre alt i sin makt for å gå til Chelsea.

– Selv om Liverpool har fått budet godtatt og har slått Chelsea i en budrunde, er spilleren er i sin fulle rett til å si nei til Liverpool.

Fotballeksperten mener likevel at Chelsea er nødt til å matche budet til Liverpool, om det skal bli noe av overgangen.

– Det ser ut som at de kommer til å gjøre det nå. Men om Liverpool blir høyeste budgiver, kan det bli at det er dem som henter Caicedo. Men akkurat nå ser det ut som at Chelsea har førsteprioritet, sier Stamsø-Møller.

Brighton-manager Roberto De Zerbi uttalte seg om sin juvel fredag ettermiddag.

– Jeg har allerede glemt Moises. Jeg er veldig stolt over spillerne vi har i laget. Større klubber kan kjøpe spillere, men de kan ikke kjøpe vår sjel eller tro.