Reagerer på Artetas oppførsel: – Han løper der som en gærning

Det var fullt trøkk gjennom 90 minutter i toppkampen på Emirates, men det var ikke bare spillerne som fikk løpt fra seg.

Arsenal-manager Mikel Arteta var som vanlig svært intens på sidelinjen, men nå mener flere eksperter at spanjolen må roe seg.

Det mente også dommer Anthony Taylor i førsteomgangen. Arteta reagerte med voldsom gestikulering og løping etter at Luke Shaw felte Bukayo Saka midt på banen.

– Shaw prøver bare å komme seg foran. Saka tar det bra, men Arteta løper langs sidelinjen som en gærning. Det har ingenting for seg, det er et frispark, gå videre med kampen. Han får det til å se ut som han har satt inn en tofots-takling, sier Sky Sports-ekspert Gary Neville.

HISSIG: Mikel Arteta freste da Luke Shaw rev Bukayo Saka over ende. Foto: John Walton

Dommer Taylor svarte med å gi gult kort til Arteta. Like før situasjonen hadde for øvrig United-spiller Christian Eriksen klaget på at Arsenal-manageren omtrent stod inne på banen mens spillet pågikk.

Etter kampslutt ble manageren spurt om det gule kortet:

– Jeg kan ikke klage. Man kan alltid bli bedre i livet, sa Arteta til Sky Sports.

Den tidligere Arsenal-spilleren Matthew Upson, som var gjest hos BBC under søndagens kamp, reagerte også på Artetas opptreden.

KUNNE JUBLE: På overtid kunne Arteta slippe jubelen løs etter Eddie Nketiahs 3-2-mål. Foto: GLYN KIRK

– Jeg lurer på om Artetas opptreden på sidelinjen er blitt en snakkis blant dommerne etter de siste kampene. Det ville ikke overrasket meg.

– Han var utrolig i kampen mot Newcastle og han gikk for langt. De vil nok lage et poeng ut av at han må roe seg ned litt. Man kan ikke være oppe i ansiktet til dommerne, eller noen andre for den saks skyld, sier Upson.

Sky Sports-ekspert Roy Keane har derimot ikke mye å klage på når det gjelder Artetas ville stil.

– Man er ikke i denne jobben for å bli likt. Han er her for å vinne fotballkamper, sier Keane.

Arsenals 3-2-seier smakte uansett godt for den omdiskuterte Gunners-sjefen.

– Det var emosjonelt med mye lidenskap. Det blir ikke mye bedre enn det, sier Arteta til Sky Sports.

– Vi var konsentrerte og besluttsomme samtidig. Vi fikk aldri panikk. Vi hadde hele tiden tro på at vi kunne vinne.

Laget hans har nå fem poeng ned til Manchester City, og det med én kamp mindre spilt.

– Vi har snakket om press i de siste 13 kampene. Premier League-lag vil alltide gjøre det vanskelig og vi må være forberedt på det.