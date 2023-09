Reagerer: – Er det så jævlig smart?

TV 2s fotballekspert Morten Langli mener sosiale medier skaper kjempeproblemer for klubber, spillere og trenere.

– Er det så jævlig smart for fotballspillere og klubber å være så aktive på sosiale medier?



Det sier TV 2s fotballekspert Morten Langli i lys av konfliktene som ryster to av de største klubbene i Fotball-Europa.

– Vi ser i klubb etter klubb – de største klubbene og spillerne i verden – at sosiale medier lager kjempeproblemer for klubber, trenere og spillere. Vi har to ferske eksempler nå, sier Langli.

Napoli la ut video som gjør narr av egen stjernespiss

Jadon Sancho er ute i kulden i Manchester United etter å ha fyrt løs mot Erik ten Hag på sosiale medier som var på managerens kritikk.



I Napoli langet Victor Osimhens agent ut mot klubben etter å ha delt en video av superspissens straffebom på TikTok, før de slettet den.

– Sancho slettet kontoen og er utestengt som et av de største talentene i England fordi han var idiot og sikkert har oppført deg dårlig utenfor også. Napoli selv laget en TikTok-video som latterliggjorde Osimhen, og mange oppfatter det som ren rasisme, sier Langli.

Torsdag kom Napoli med en uttalelse der de avviste at det var meningen å fornærme eller gjøre narr av nigerianeren.

TV 2s EKSPERTER: Simen Stamsø-Møller (t.v.) og Morten Langli. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Ifølge engelske medier krever ten Hag en unnskyldning av Sancho før han kan komme tilbake. Tabloidavisen Daily Mirror har meldt at den tidligere Dortmund-vingen er utestengt fra førstelagets fasiliteter.

– Det er en utrolig vanskelig sak, for det er veldig lett å mene og ytre ting uenfra, men faktum er at han tidligere har blitt beskrevet som en litt vanskelig type, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Det er et storkjøp som ikke har slått til. Jeg tror ikke Erik ten Hag lager denne situasjonen selv. Han har garantert snakket med andre mennesker, og han har tatt tøffe avgjørelser før. Denne er ekkel fordi det er en stor signering, han er engelsk og han er et enormt talent som tidligere har hatt disiplinproblemer og kanskje psykiske lidelse, men hvor tungt veier alt dette opp mot hverandre, fortsetter han.

TV 2-eksperten mener at det er en ekstremt vanskelig situasjon for ten Hag.

– Han skal være fotballtrener. Han kan ikke være alt på en gang. Det er en gedigen elefant i rommet, sier Stamsø-Møller.

