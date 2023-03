Rashford-suser sikret Manchester United-seier

MATCHVINNER: Marcus Rashford, her med manager Erik ten Hag, scoret kampens eneste mål. Foto: MARCELO DEL POZO / REUTERS

Real Betis - Manchester United 0-1 (1-5 sammenlagt)

Manchester United er videre til Europaliga-kvartfinalen etter å ha slått ut Real Betis 5-1 sammenlagt. Torsdag kveld vant United 1-0 i Sevilla.

– Jeg er fornøyd. Vi liker utfordringer, og vi visste at vi møtte et godt lag. Det så vi mot Real Madrid og Barcelona, men vi slo dem (Real Betis) to ganger, så vi presterte veldig bra, sier Manchester United-manager Erik ten Hag til BT Sport.

Marcus Rashford satte kampens eneste mål i returkampen da han banket inn 1-0 fra 25 meters hold ti minutter inn i andre omgang.

– Hvem andre skal bidra med mål? Det er fortsatt et spørsmål for Erik ten Hag, og han vil tenke at det er en jobb å gjøre, sier tidligere England-målvakt Rob Green på BBC.

Tidligere Tottenham- og Portsmouth-spiller Jamie O'Hara mener at Manchester United er en av favorittene til å vinne Europaligaen.

– De to beste lagene igjen i turneringen er Manchester United og Arsenal. Forhåpentligvis kan de unngå hverandre, så vi kan få en helengelsk finale, sier O'Hara på Sky Sports.

Real Betis hadde gode muligheter til å score i første omgang, men David De Gea holdt nullen. Etter pause tok Manchester United over, og luften gikk ut av Real Betis da Marcus Rashford scoret 1-0.

Sevilla, Juventus og Feyenoord tok seg også videre tidlig torsdag kveld.