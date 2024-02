Rashford slår tilbake: – Spør mamma!

– 99 prosent av tiden kan jeg ignorere støyen, men noen ganger krysses visse grenser, skriver Manchester Uniteds Marcus Rashford.

Hos The Players' Tribune tar Rashford et oppgjør med kritikken.

Den engelske angriperen har hatt en tung sesong, både på banen med kun fem scoringer og med utenomsportslig fokus etter en bytur i Belfast.

– Jeg er ikke perfekt. Når jeg gjør feil, skal jeg være den første som rekker armen i været og sier at jeg må gjøre det bedre, men når noen stiller spørsmål ved min lojalitet til Manchester United, må jeg si ifra, skriver Rashford.

TUNG SESONG: Marcus Rashford har kun scoret fem mål for Manchester United i alle turneringer denne sesongen. Foto: Hannah Mckay / Reuters / NTB

I innlegget er det en åpenhjertig Rashford som forteller om oppveksten i Manchester, der han ofte var sulten, måtte flytte rundt i byen og brukte lang tid i kollektivtransporten for å spille i nettopp Manchester United.

Innrømmelse

Rashford tar samtidig et oppgjør med mediene, som han mener fokuserer for mye på biler, tatoveringer og smykker.

– Vil de snakke om biler? Tenk deg å være fem-seks-sju år gammel og ta fire busser på tvers av byen for å komme på trening på The Cliff. Dette er ikke en overdrivelse. Spør mamma, skriver Marcus Rashford.



Rashford forteller at han og familien tidlig takket nei til andre klubber for å følge drømmen om å spille i favorittklubben.

– Symptomer på en ukultur

I februar 2016 fikk han debuten under daværende manager Louis van Gaal. En skadekrise gjorde at han ble kastet inn på laget mot Midtjylland. 18 år gamle Rashford takket for tilliten med å score to mål mot danskene.

– Jeg bør trolig ikke innrømme dette, men i min første sesong som førstelagsspiller spilte jeg fotball på løkka med kameratene mine på fridagene. Det er en del av kulturen min, og jeg tror at det er en av grunnen til at jeg har lykkes. Hvis du ikke har levd som oss, tror jeg ikke at du kommer til å forstå det, skriver Marcus Rashford hos The Players' Tribune.



Forsvart av Rooney

Senest i onsdagens 1-0-seier over Nottingham Forest i FA-cupen måtte Rashford tåle kritikk. Premier League-målkonge Alan Shearer likte ikke kroppsspråket til Rashford, som spilte midtspiss i Rasmus Højlunds fravær.

FRUSTRERENDE KVELD: Manchester United tok seg videre til FA-cupkvartfinalen etter et sent mål av Casemiro mot Nottingham Forest, men for Marcus Rashford ble det en frustrerende og målløs kveld på City Ground. Foto: Mike Egerton / Pa Photos / NTB

Tidligere lagkamerat og Manchester United-legende Wayne Rooney tok Rashford i forsvar som gjest i BBC-studio etter kampen.

– Han er ikke den fyren som snakker mest. Kroppsspråket hans ser ikke bra ut til tider, men han er ikke sånn. Seniorspillerne må få mer ut av ham og få fyrt ham opp, mener Rooney, som kommer med en oppfordring til Rashford:



– Selvtillit er hovedårsaken. Han har ikke scoret regelmessig denne sesongen. Kanskje bør han spille enklere for å finne tilbake til rytmen.



Langli: – Jeg er aldri enig med Roy Keane

På 32 kamper i alle turneringer denne sesongen står Manchester United med fem scoringer og seks målgivende pasninger.

Manchester United ligger på sjetteplass i Premier League, åtte poeng bak fjerdeplass som garantert gir Champions League-spill neste sesong.