Rashford senket Arsenal – så gikk han bekymret av banen

Marcus Rashford med to mål og assist mot Arsenal, men så ble han byttet ut med det som så ut som en skade.

Manchester United - Arsenal 3-1

Marcus Rashford er i ferd med å vinne tilbake godformen. Søndag sørget han for at Arsenal og Martin Ødegaard gikk på sesongens første tap da Manchester United vant 3-1 hjemme på Old Trafford.

– Det er en enormt viktig seier for Manchester United. Jeg liker kampånden og personligheten vi har sett fra dette laget de siste ukene, sier tidligere Manchester United-kaptein Roy Keane på Sky Sports' sending.



– Klubben har fått momentumet tilbake. Den gode stemningen er tilbake, sier Keane.



Manchester United-manager Erik ten Hag kastet storkjøpet Antony rett inn i startoppstillingen. Han brukte 35 minutter på å score sitt første mål da Rashford fant brasilianeren ute til venstre. Antony kunne sette ballen i det lengste hjørnet og jublet vilt for debutscoringen.

Arsenal trodde de hadde tatt ledelsen tidligere i omgangen ved Gabriel Martinelli, men dommeren annullerte målet etter å ha sett Christian Eriksen gå ned i en duell med Martin Ødegaard i forkant.

DEBUTSCORING: Antony scoret i Manchester United-debuten. Foto: Dave Thompson

Arsenal fikk imidlertid scoringen sin timen inn i oppgjøret da Ødegaard spilte ballen nydelig frem mot Gabriel Jesus. Diogo Dalot fikk inn en takling som endte med at ballen gikk til Bukayo Saka, som kunne sette inn 1-1-scoringen for Arsenal.

Så var det duket for Rashford-show. Først ble han spilt gjennom av Bruno Fernandes og satte inn 2-1 bak Aaron Ramsdale, før Christian Eriksen fant Rashford og spilte på tvers til 3-1.

Mener ten Hag har vunnet garderoben

Martin Ødegaard ble byttet ut i 73. spilleminutt, like før 3-1-scoringen.

Ti minutter før full tid ble Marcus Rashford byttet ut. Etter å ha ligget på banen og holdt seg til baksiden av låret, gikk han bekymret av banen samtidig som fortsatte å holde seg på låret.

BYTTET UT: Marcus Rashford ble tatt av med ti minutter igjen av kampen. Spissen holdt seg til baksiden av låret. Foto: Martin Rickett

Manchester United er oppe på femteplass med tre poeng opp til serieleder Arsenal når seks serierunder er spilt i Premier League.