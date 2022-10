Rashford satte Ronaldo i skyggen: – Selvtilliten er tilbake

RØDE GLIS: Det ble en fin kveld i Manchester. Her jubler Marcus Rashford sammen med utskjelte Harry Maguire. Foto: Jon Super

Manchester United - West Ham 1-0 (1-0)

Cristiano Ronaldo og Harry Maguire var begge å finne i Manchester Uniteds startellever.

Ronaldo, med kun sin tredje Premier League-start for sesongen, måtte se en annen Manchester United-angriper stjele showet.

Marcus Rashford møtte et utsøkt innlegg fra danske Christian Eriksen, og stanget inn en fortjent ledelse på Old Trafford etter 38 minutter.

24-åringens 100. mål i Manchester United-karrieren ble kampens eneste, selv om West Ham hadde to store muligheter helt på tampen.

GOLL: Marcus Rashford nikket inn sesongens fjerde PL-scoring. Foto: Jon Super

– Selvtilliten hans er tilbake. Det er ikke lenge siden folk mente han burde bli solgt, påpekte Sky Sports-ekspert og Manchester United-legende Gary Neville etter jubileumsscoringen til Rashford.

Også Jamie Redknapp skryter av Rashford.

– Jeg trodde ikke han hadde dette i arsenalet sitt. En utsøkt heading, sa Redknapp i Sky Sports-studio.

Rashford sto bak det meste av det hjemmelaget produserte framover på banen, men også Ronaldo fikk sine muligheter etter hvert som kampen tikket mot fulltid.

Men forsøkene gikk til venstre og høyre istedenfor på mål.



– Det er en massiv seier for oss, hvis vi vil henge på de øverste plassene må vi vinne kamper som dette. Jeg er her for å redde og hjelpe laget, sier David de Gea etter kampen.