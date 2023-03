Rashford fyrer løs: – Fullstendig tullete

Marcus Rashford har vært i forrykende form for Manchester United denne sesongen, men en 25 år gamle angriperen har fortsatt ikke signert en ny langtidskontrakt.

Den nåværende avtalen utløper sommeren 2024.

Ifølge den engelske tabloidavisen Daily Star krever Rashford om lag 6,4 millioner kroner i ukelønn (!) for å sette navnetrekket sitt på en ny kontrakt med Manchester United.

Skriveriene får Rashford til å reagere. Han har nå fyrt løs på Twitter.

– Det er fullstendig tullete, skriver Rashford.

– Klubben og jeg har vært respektfulle overfor hverandre, og slik vil det fortsette. Mitt fokus er utelukkende på å avslutte best mulig i ligaen og vinne trofeer, sier den engelske landslagsspilleren.

Utløste opsjon

En ukelønn på 6,4 millioner kroner ville gjort Rashford til Premier Leagues best betalte spiller – foran Kevin de Bruyne, Erling Braut Haaland og David De Gea, skriver Daily Star.

Rashfords kontrakt gikk opprinnelig ut til sommeren, men Manchester United har utløst opsjonen som forlenger avtalen med ett år.

Lokalavisen Manchester Evening News meldte nylig at det har vært fremskritt i forhandlingene mellom Rashford og Manchester United. Den uavklarte eiersituasjonen i Manchester United skal imidlertid ha senket fremdriften i forhandlingene, skriver avisen.

SNART KONTRAKTLØS: David De Geas avtale utløper etter sesongen. Foto: Albert Gea / Reuters

The Athletic hevder på sin side at Manchester United har prioritert å få avklart kontraktssituasjonen til David De Gea, som har en avtale som utløper etter denne sesongen.

Bekreftet PSG-interesse

Ifølge The Athletic må Manchester United passe seg for ikke å bryte de finansielle spillereglene til Det europeiske fotballforbundet (Uefa). Det skal komplisere lønnsforhandlingene hos Old Trafford-klubben.

Derfor skal United ifølge nettstedet forsøkte å forhandle ned lønnen til De Gea fremfor å utløse opsjonen på ett år som med Rashford.

Paris Saint-Germain-president Nasser Al-Khelaifi har bekreftet interesse for Rashford i et Sky Sports-intervju.

PSG skal ha forespeilet Rashford en ukelønn på mer enn 5,1 millioner kroner da den franske storklubben møtte Manchester United-spillerens representanter i fjor, skriver The Athletic.

Rashford har scoret 27 mål på 44 kamper denne sesongen.