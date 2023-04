Rashford endte United-tørke – tangerte legende

Manchester United 1-0 Brentford

Ett poeng og 0-9 i målforskjell. Det var fasiten for Manchester United i Premier League etter Ligacup-triumfen i februar.

På et klissvått Old Trafford endte de røde omsider den tre kamper lange måltørken i ligaen. Marcus Rashfords 15. ligamål sørget for at vertene tok ledelsen i førsteomgang.

Rashfords fulltreffer, et kontant skudd i nettaket etter dødball, ble kampens eneste.

De røde er nå tilbake på 4. plass i Premier League, á poeng med Newcastle og tre poeng foran Tottenham med én kamp mindre spilt.

– Vi er glade for at vi vant. Vi er i den perioden av sesongen der alle poengene teller. Forhåpentligvis kan vi komme tilbake til formen vi var for en uke siden, sier Rashford i et intervju vist på Viaplay.



Kristoffer Ajer spilte ikke kampen for Brentford.

Nærmer seg Solskjær

Marcus Rashfords mål var United-angriperens 121. for klubben. Rashford tangerer dermed legenden Andy Cole på listen over mestscorende for storklubben.

25-åringen er nå kun fem mål bak Ole Gunnar Solskjærs 126 United-scoringer.