– Jeg har egentlig ikke lov til å gjøre det, sier Kristoffer Syvertsen til TV 2.

Han skal være prest i bryllupet til Norges midtstopper Kristoffer Ajer. Den rollen har han aldri hatt før.

– Jeg trodde egentlig ikke på det først. Jeg har null erfaring «what so ever», sier Syvertsen.

Ajer selv må glise da TV 2 spør han om presten.

– Han er en fantastisk fin mann, og nå skal han vie meg og Marte, sier Brentford-spilleren.

– En vits

De to med samme fornavn gikk på samme videregående, men vennskapet blomstret først da de begge spilte fotball i Skottland. Ajer i Celtic, mens Syvertsen prøvde lykken i 2. divisjon.

– Vi gikk jo i samme klasse, så han bodde hos oss ofte og kom på besøk, mimrer Ajer.



Etter hvert kom det en kvinne inn i bildet.

– Da ble jeg litt «det tredje hjulet», sier Syvertsen og bryter ut i latter.

GOD VENN: Kristoffer Syvertsen forteller at han fort kan ringe til sin venn Kristoffer Ajer for å be om råd. Foto: Espen Langeveld/TV 2

Han tok en bachelor i teologi, og forteller at store deler av vennskapet har vært preget av at Ajer har tullet med troen til sin venn. Det ble starten på det «sprø» påfunnet.

– Det er en vits som har blitt til realitet. Da relasjonen mellom Marte og Kristoffer utviklet seg, ble det naturlig at man tullet med at jeg skulle være så heldig å få vie dem.

– Et par år senere er det det som kommer til å skje. Det er jo hyggelig, men også skremmende, sier sørlendingen.

Spøkte om skilsmisse

Syvertsens bachelor i teologi gjør at han selv kaller seg «halvt prest». Men han har egentlig ikke fullmakt til å vie paret offisielt.

– Jeg tror Marte har registrert og fylt ut noen skjemaer, så det er «done deal». Så nå er jeg klart til å gjennomføre seremonien.

GIFTER SEG: Kristoffer Ajer og Marte Köpp. Foto: Olof Andersson/TV 2

Norge spiller siste EM-kvalifiseringskamp mot Kypros 20. juni. Bryllupet skal gjennomføres og feires i Roma fire dager etterpå. Presten, som skal vie sine to venner, innrømmer at han er spent, men klar.

– Nå har jeg i hvert fall fått orden på ringseremonien og ekteskapsinngåelsen. Så blir det vel å få tak i pastorsnipe, sånn at jeg kan se ut som en prest og, smiler han.



– Jeg har jo gått i kirken i hele mitt liv, og på den måten er det jo noe som faller naturlig. Det startet som en spøk, men det blir jo en seriøs vielse som jeg har forberedt meg godt til, legger han til.



Selv om han mener at oppgaven som prest er en seriøs rolle, utelukker han ikke at det blir med humor.

– Jeg spurte om jeg skule ta en vits om at det er stort press. Marte hadde sagt til meg at hvis jeg gjorde det bra, så kunne jeg gifte henne bort neste gang også. Men den tonen der tror jeg ikke vi skal ta. En vits om skilsmisse i et bryllup blir kanskje litt i overkant, gliser Syvertsen.

– Skal presten på festen etterpå da?

– Gjett om han skal. Den store forskjellen er at presten, han drar ikke etter seremonien, det er da han våkner.