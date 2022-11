Premier League-profil anklaget for 232 brudd på gambling-reglene

SUPERSPISS: Her feirer Ivan Toney målet som senket Manchester City på Etihad i helgen. Nå må han bruke VM-pausen til å svare for seg i en gambling-sak. Foto: CRAIG BROUGH

Det engelske fotballforbundet (FA) opplyser på Twitter at han er blitt siktet for brudd på forbundets gamblingregler.

Det blir påstått at han har brutt reglene 232 ganger mellom 25 februar 2017 og 23. januar 2021, skriver FA.

Toney har til torsdag 24. november å svare for seg.

Brentford skriver i en uttalelse at de er blitt informert om anklagene.

– Klubben har vært i samtaler med Ivan og hans juridiske representanter om denne saken, og de samtalene vil bli holdt privat. Vi vil ikke kommentere ytterligere inntil saken er avsluttet, skriver klubben.

26 år gamle Toney har vært i superform i Premier League denne høsten. Med ti mål har han bare Harry Kane og Erling Braut Haaland foran seg på toppscorerlisten.

Det er uklart hvilken straff Toney kan vente seg dersom han skulle bli funnet skyldig.

En som fikk en knallhard straff, var urokråken Joey Barton. Han ble først utestengt i et og et halvt år, men fikk den redusert til 13 måneder.

I 2019 ble den tidligere Liverpool-spissen Daniel Sturridge straffet for to brudd på gamblingreglene. Han ble først anklaget for elleve brudd. Sturridge fikk en bot på 800 000 kroner og ble utestengt i to uker fra all fotball. FA anket dommen fordi de syntes den var for mild.

Barton åpnet etter straffen opp om at han hadde plassert spill på kamper mot sitt eget lag, men hevdet at han ikke var i kamptroppen i de gjeldende kampene. Han fortalte også at han hadde slitt med spillavhengighet. Les mer her.

MANAGER: Joey Barton leder nå League One-klubben Bristol Rovers. Foto: Isaac Parkin

I Sturridges tilfelle begynte varsellampene hos forbundet å blinke da spissens fetter plasserte et stort beløp på at overgangen skulle gå gjennom til svært god odds.