Premier League: Manchester City under etterforskning

Det melder Premier League selv i en pressemelding. De bekrefter at de har levert anklager mot Manchester City om en rekke økonomiske regelbrudd til en egen kommisjon.

Regelbruddene skal gjelde fra perioden 2009/10-sesongen til 2017/18-sesongen.

Perioden det handler dreier seg om de ni første årene som klubbens Abu Dhabi-eiere var i førersetet.

I løpet av disse årene ble Manchester City seriemestere tre ganger, i 2012, 2014 og 2018.

Risikerer poengtrekk

The Times-journalist Martyn Ziegler melder på Twitter at klubben er siktet for flere brudd på ligaens finansielle regler og at siktelsen kommer etter en fire år lang etterforskning.

En av sanksjonene kan bli poengtrekk, ifølge The Times-journalisten.

The Athletic er blant dem som skriver at Premier League-organisasjon har bedt en uavhengig kommisjon om å se på saken.

Brudd på økonomisk fair play er et av regelbruddene som etterforskes.

Manchester City beskyldes for at de ikke har gitt riktig opplysninger om blant annet sponsorinntekter.

TV 2-KOMMENTATOR: Mina Finstad Berg. Foto: Espen Solli/TV 2

– Det er massive anklager



TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg minner om at situasjonen for øyeblikket fremstår som uoversiktelig.

– Foreløpig er bildet uoversiktelig. Det er mye vi ikke vet det enda. Men vi vet at Premier League anklager City for 100 brudd på ulike økonomiske regler, og at det har skjedd over ni sesonger, sier hun til TV 2, og legger til:

– Det er massivt, dette her. Og det er snakk om en enorm mengde alvorlige anklager, som blant annet juks med regnskapsbøkene, poengterer hun.

Hun er spent på hva som blir utfallet av den videre etterforskningen.

– Videre skal dette til en uavhengig kommisjon som skal se på det videre og eventuelt konkludere. Når det skjer vet vi ikke, sier Finstad Berg.

– Hvis City blir funnet skyldige så kan det spenne fra bøter til poengtrekk, til snakk om at de blir fratatt titler og kastes ut av ligaen, i ytterste konsekvens, ramser hun opp.

Hun føler seg imidlertid sikker på at det vil ta lang tid før eventuelle sanksjoner vil foreligge.

– Manchester City kommer til å kaste alt de har av advokater mot dette, som de har gjort tidligere med tanke på FFP og så videre, understreker kommentatoren.

– Tror ikke Haaland blir med ned én divisjon



Sportskommentatoren tror ikke Erling Braut Haaland vil la seg påvirke av støyen rundt denne saken sånn umiddelbart. Men på sikt kan nordmannens fremtid bli påvirket.

– Det kommer jo an på kommisjonens konklusjon. Dersom City frikjennes, så vil det være som at ingenting har skjedd, selv om det vi skade klubben omdømmemessig, mener Finstad Berg.

– Men hvis det blir poengtrekk og sånne ting, som for eksempel Juventus som ble trukket 15 poeng, så vil nok Haaland bli påvirket. Jeg kan ikke se at Haaland blir med ned en divisjon, og heller ikke at han spiller for City uten Champions League. Dette ligger imidlertid langt frem i tid, og ingen vet hvordan dette ender, sier kommentatoren.