Pinlig festavsløring: – Spydde i stjernens mors veske

Det har snart gått en uke siden Manchester Citys Champions League-triumf mot Inter, som sikret de lyseblås trippel.

Feiringen varte i flere dager og festbildene har florert. Norges Erling Braut Haaland kom selv sent til landslagssamling, og sluttet seg til troppen på tirsdag.

PÅ PLASS: Erling Braut Haaland på trening med landslaget. Foto: Fredrik Varfjell / NTB



– Gikk ikke etter planen

Keeper Ederson er også på plass med sitt landslag Brasil.

På en pressekonferanse delte han sine opplevelser fra de siste dagene, der laget unnet seg flere enheter med alkoholholdig drikke.

– Dette er måneder med intens arbeid. Den som drikker, drikker. 99 prosent av gruppen drakk og nøt det. Mange spillere gjorde det bare på mandag. Det er en del av det. Man må nyte de gode stundene, sier Ederson, sitert av TNT Sports.

Han forteller videre at den manglende prosenten var forsvarspiller Nathan Ake.

– Det er City-spillere som ikke drikker, men gjorde et unntak, sier brasilianeren før han går ut med en historie om en av sine lagkamerater:

– Det var tilfelle med Ruben Dias, men det gikk ikke etter planen. To shots og han kastet opp alt i Jack Grealish sin mors veske, ler keeperen.

FEIRING: Ederson og Ruben Dias løfter Premier League-trofeet. Foto: Oli Scarff

Røper barregning

Grealish har vært mye involvert i Manchester-lagets feiring, som har vakt oppmerksomhet.

– Jack Grealish er så full når han går ut av Manchester Citys fly, at han knapt klarer å gå rett. Skandaløst? Tvert imot. Det er fotballverdenens vakreste bilder akkurat nå, skrev Expressen-kommentator Petter Landén.



– De siste 24 timene har jeg hatt den beste dagen og den beste natten. Jeg tror ikke jeg har sovet, for å være ærlig, sa Grealish selv foran et hav av Manchester City-supportere mandag kveld.



Stjernespillerens far, Kevin Grealish, tok også del i feiringen.

– Siden lørdag kveld har jeg våknet opp hver dag med et tåpelig glis. Jeg tror ikke det har sunket inn ordentlig enda, sier han i et intervju med Mirror.

Pappa Kevin røper også beløpet den ferske «Treble»-vinneren måtte ut med i baren.

– Drikkeregningen kom på 630.000 kroner. Jeg så kvitteringen. Og før du sier noe, det var ikke bare Jack (Grealish) sin regning. Han dro faktisk hjem tidlig den kvelden, sier Kevin Grealish til avisen.

– Fikk sigar av Alfie

Far Grealish forteller at han har et godt forhold til familien til spillerne, deriblant Alfie Haaland, Erling Braut Haalands far.

– Han er en fin fyr og veldig jordnær, sier Kevin Grealish, som også deler en historie med jærbuen.

– Han (Alfie Haaland) kom bort til meg og sa: «Ta litt av denne sigaren». Jeg tok et drag og hostet nesten magen opp. Jeg har ikke røyket på 28 år, forteller Kevin Grealish.

– Det oppsummerer denne fotballklubben for å være ærlig. Ja, det er en massiv fotballklubb med masse penger og stjernespillere, men det er virkelig herlige folk.