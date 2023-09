Pilotens siste ord

Nesten fem år etter den tragiske helikopterulykken som tok livet av Leicester-eier Vichai Srivaddhanaprabha og fire andre har havarikommisjonen nå kommet meg sin konklusjon.

Der slås det fatt at pilot Eric Swaffer ikke kunne lastes for ulykken, som skyldtes en katastrofal feil i et lager i halerotoren, melder BBC.

I lydopptak høres pilot Swaffers siste ord før helikopteret krasjer inn i betongen:

«Jeg har ingen anelse om hva som skjer.»

Hans co-pilot og partner Izabela Rosa Lechowicz mistet også livet i ulykken. Det gjorde også Nusara Suknamai og Kaveporn Punpare som jobbet for Srivaddhanaprabha.

Ifølge rapporten overlevde fire av passasjerene selv krasjen, men hadde ingen mulighet til å overleve brannen som oppsto etter en «betydelig» bensinlekkasje.

Forsøkte å knuse ruten

Fire førstehjelpspersonell ble behandlet for skader forårsaket av varmen fra brannen etter å ha forsøkt å redde de som befant seg inni helikopter.

To politifolk som ankom stedet bare minuttet etter krasjen forsøkte å knuse helikopterets ruter med batongene sine, men mislykkes.

– Dette var en tragisk ulykke der fem personer dessverre mistet livene sine. Våre tanker går til deres kjære og alle som ble berørt, sier Crispin Orr, sjefinspektør for Air Accidents Investigation Branch (AAIB), organet som etterforsker ulykker med sivile luftfartøy om helikopterulykken som skjedde i 2018.

ULYKKESHELIKOPTERET: Det var dette helikopteret som styrer da Vichai Srivaddhanaprabha og fire andre mistet livet. Bildet ble tatt et drøyt år før ulykken. Foto: Mike Egerton

Etterforskningen beskrives som «teknisk veldig kompleks», men konklusjonen ble at det slitte lageret viste seg å være skjebnesvangert.

Når det gikk galt med halerotoren begynte helikopteret å spinne ut av pilotens kontroll.

Ulykken skjedde en times tid etter en Premier League-kamp mellom Leicester og West Ham og rystet fotballverdenen.

Under Srivaddhanaprabha eierskap vant Leicester på sensasjonelt vis Premier League i 2015/16-sesongen, og mange av tittelheltene var dypt berørt av eierens tragiske bortgang.

Rystet Schmeichel

Klubbens daværende danske keeper Kasper Schmeichel ble vitne til ulykken og fortalte i etterkant om hvordan det han så hadde brent seg fast i minnet.

– Dessverre. Alt. Hver lille detalj, sa han til Sky Sports.

– Jeg hadde besøk av familie fra Danmark og jeg ga dem en omvisning rundt på stadion og på banen. Helikopteret var alltid en stor attraksjon. Vi vinket ham av sted, vinket farvel og vi så han gå opp. Jeg hadde sett ham gjøre det hundrevis av ganger – det var et slags ritual, forklarte Schmeichel.

I SORG: Leicester-eierens sønn Khun Aiyawatt Srivaddhanaprabha, Jamie Vardy og Kasper Schmeichel avbildet to dager etter krasjen. Foto: REUTERS/Peter Nicholls

Denne gangen skjønte han raskt at noe ikke var som det skulle.

– Du kunne bare se at noe var galt, fordi det står vanligvis ikke stille slik. Og så skjedde det som skjedde.

Danske stormet gjennom stadiontunnelen og mot ulykkesstedet mens han ropte om at folk skulle ringe politiet. En sikkerhetsvakt som så ham løp etter keeperen.

– Vi klarte å komme nære – sikkerhetsvakten kom nærmere enn jeg gjorde og han forsøkte å komme seg inn og gjøre noe, men det var tydelig av varmen at det ikke var noe noen kunne gjøre. Det var grusomt og forferdelig å være så hjelpeløs,