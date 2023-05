Pep raste og pekte mot Haaland: – Dette er alvor

MISFORNØYD: Pep Guardiola var tydelig opprørt på sidelinjen etter at Ilkay Gündogan bommet på straffe. Foto: Martin Rickett

Manchester City - Leeds 2-1 (2-0)

Minuttet før Leeds reduserte mot Manchester City og skapte spenning i kampen, fikk Manchester City straffe.

Ilkay Gündogan, som hadde scoret Citys to mål og kunne fått hat trick, tok straffesparket og bommet.

I etterkant viste TV-bildene en rasende Pep Guardiola på sidelinjen.

Spanjolen pekte mot Haaland og man kunne tydelig se at Guardiola sa «Erling, du må ta det. Du må ta det».

MÅLLØSG: Erling Braut Haaland hadde flere sjanser, men fant ikke veien til nettmaskene mot Leeds. Foto: Rui Vieira

City-manageren var åpenbart misfornøyd med at Haaland ikke gikk fram og tok straffesparket.

– Pep Guardiola sa klart og tydelig til Erling Haaland at han skulle tatt straffesparket istedenfor Ilkay Gündogan, skrev BBC i sin live-oppdatering.



Guardiola: – Dette er alvor

– Guardiola er opprørt på sidelinjen. Han ville at Haaland skulle ta straffesparket, skriver Sky Sports.



Guardiola sa følgende til BBC etter kampen:

– Kampen var ikke over. Det viser hvor snill og generøs Erling er. Om stillingen hadde vært 4-0 med ti minutter igjen hadde det vært greit. Men på 2-0? Erling er den beste straffetakeren vi har akkurat nå, så han må ta straffesparket.



– Erling kunne scoret to-tre mål i dag. Han spilte utrolig bra, i bevegelsene og hvordan han kjempet for oss. Jeg vil hylle Erling selv om han ikke scoret, fortsetter Guardiola og understreker:

– Om «Gündo» scorer alle målene er det helt greit, et hat trick er bra gjort om han hadde fått det. Men en straffetaker er en straffetaker. På 2-0... dette er alvor og vi kan ikke glemme det.



Haaland hadde flere sjanser i kampen og traff stolpen to ganger. Men jærbuen maktet ikke å finne veien til sitt 36. ligamål for sesongen.

Gündogan scoret Citys to mål, mens Rodrigo reduserte for Leeds fem minutter før full tid.

– Først viste han (Guardiola) til Erling at han var ganske sint for det, han tok det også opp med meg. Men det ble som det ble. I det sekundet Erling tok opp ballen var jeg sikker på at han skulle ta det, men han ga meg det, forteller Gündogan til BBC.



– Jeg sjekket med ham et par ganger om han var sikker og det var han. Jeg var sikker på at jeg skulle score, og jeg kan ikke en gang huske om keeperen reddet eller om ballen traff stolpen. Vi burde scoret et tredje mål, utdyper kveldens tomålsscorer.



Sam Allardyce hadde sin første kamp som Leeds-manager etter at han tok over laget tidligere i uken. Etter en stusselig 1.omgang, hevet Leeds seg mot slutten av kampen og skapte spenning da Rodrigo reduserte til 1-2.

Lørdagens seier gjør at City leder Premier League med 82 poeng foran Arsenal. Leeds blir liggende rett over nedrykksstreken på 17. plass med 30 poeng.