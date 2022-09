Pep Guardiola: – Jeg jobber for City, ikke Erling

Lørdag spiller Manchester City mot Aston Villa i Birmingham, litt under 72 timer etter Haalands hattrick mot Nottingham Forest.

Dit drar City med Premier Leagues toppscorer: Erling Braut Haaland har scoret ni mål på fem kamper så langt i Premier League. Det har ingen gjort før ham.

I de to siste kampene har det blitt hat trick.

Men starter han i sjette kamp på rad?

Hinter om ny start

Kampene kommer tett som hagl for City fremover. Allerede tirsdag gjester Manchester-laget Sevilla i den TV 2 Sport Premium-sendte Champions League-kampen.

Manchester City-manager Pep Guardiola mener det ikke er grunn til å ta for mye hensyn med tanke på kampprogrammet og spilletiden.

– Han er 22 år. Han kommer seg raskt. Når han er 32, er det vanskeligere. 22 er ikke noe problem, sier manageren på en pressekonferansen foran sesongens tredje bortekamp.

Klar tale

På spørsmål om stjernespissen har innflytelse på managerens City-karriere videre, er imidlertid Pep klokkeklar.

– Jeg jobber for City, ikke for Erling. Han jobber ikke for meg, han jobber for City. Vi er veldig fornøyde med ham, en strålende fyr. Du ser hans lidenskap, samme som alle nysigneringene. Det er hva jeg ser etter.

På sedvanlig Guardiola-vis forteller 51-åringen hvor fornøyd han er med sin stjerneelev.

– Jeg beundrer folk som kan forutse hva som skjer i fremtiden. Jeg klarer det ikke ... Jeg kan ikke se hva som skjer, jeg vet ikke hva som skjer i morgen. Se for deg hva som skjer om to år: Vi er strålende fornøyd med hvordan han har tilpasset seg.

