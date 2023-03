– Passer å spille i Kongo

Erling Braut Haaland har scoret utrolige 27 ligamål på 25 kamper for Manchester City.

Det har likevel vært kritiske røster i England. Fotballekspert Jamie Carragher mente at City ikke fikk det beste ut av spissen.

– Han kan ha valgt feil klubb for å få det beste ut av ham, sa den tidligere Liverpool-spilleren på Sky Sports.

Foran de lyseblås bortekamp mot Crystal Palace lørdag, ble manager Pep Guardiola spurt om jærbuens spillestil passer i Premier League.

– Ja, og jeg ville sagt i Tyskland, Spania, Italia, Norge, i Kongo, overalt. Typer som ham tilpasser seg hvor som helst, i Afrika, Sør-Amerika, ingen problem, svarte Guardiola.

SUKSESS: Erling Braut Haaland har bøttet inn mål for Manchester City. Foto: GLYN KIRK

Katalaneren ble også utfordret på om han mener inntredenen til nordmannen er bra eller dårlig for lagets utvikling.

– Det er ikke bra eller dårlig, det er hva det er. Vi elsker ham og jeg elsker å ha ham. Det er virkeligheten, sier City-manageren.

Guardiola legger ikke skjul på at de har gjort justeringer for å tilpasse seg angrepsspilleren fra Bryne.

– Vi må prøve å utnytte at han er en bra mann å sikte på og det første overblikket bør være til ham. Før var det mer høyre, venstre, venstre, høyre til det siste øyeblikk, forklarer Guardiola.

GODT FORHOL: Erling Braut Haaland og Pep Guardiola. Foto: Lee Smith

Likevel vil ikke manageren at spillerne skal bli for ivrige i å finne Haaland foran mål. Det kan by på unødvendige overganger, mener Pep.

– Denne balansen er noe man noen ganger må finne ut av, for når han starter å løpe med sin styrke, er tendensen ofte at «vi må gi ham ballen fordi han skal score mål».

– Samtidig handler det ikke bare om å sentre til ham, du må se på ham. Det gjorde vi veldig bra mot Bournemouth for eksempel. Så med balansen er det et spørsmål om tid. Men resultatene, og det han gir til oss betyr mye, fortsetter Guardiola.