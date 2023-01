Overgangsbombe: City-stjerne sendes på utlån

Det slo ned som en bombe da engelske og tyske medier mandag kunne melde at João Cancelo var på vei til Bayern München.

Nå er det bekreftet at den portugisiske stjernebacken forlater Manchester City for å spille resten av sesongen på lån i Bayern.

Det skriver Manchester-klubben på sin hjemmeside.

Ifølge engelske medier har Bayern en opsjon på 700 millioner kroner dersom de ønsker å sikre seg Cancelo permanent til sommeren.

Det bekrefter Bayern-sjef Hasan Salihamidzic via klubbens hjemmeside.

– Vi er veldig glade for at João Cancelo blir Bayern-spiller. Vi har signert ham på lån og vi har muligheten til å gjøre overgangen permanent i sommer, sier Salihamidzic.

Det er under ett år siden Cancelo forlenget med Manchester City frem til sommeren 2027. Han har de to siste sesongene vært en del av årets lag i Premier League. Forrige sesong fikk han 36 ligakamper.

Ifølge Daily Mail har Cancelo havnet på kant med City-manager Pep Guardiola. Cancelo skal ha reagert med raseri da han fikk beskjed om at han ikke startet FA-cupkampen mot Arsenal.

Også overgangsjournalist Fabrizio Romano forteller om dårlig stemning mellom Guardiola og Cancelo.

NYTT FØRSTEVALG: Rico Lewis (t.h.) har vært Pep Guardiolas foretrukne valg på høyrebacken de siste ukene. Foto: Martin Rickett

18 år gamle Rico Lewis har spilt inn på City-laget de siste ukene.

– FC Bayern er en stor klubb, en av de beste i verden, og det gir meg en enorm motivasjon til å spille sammen med disse ekstraordinære spillerne på laget. Jeg vet at denne klubben og dette laget lever for titler og vinner titler hvert år. Jeg er også drevet av hungeren for suksess. Jeg vil gi mitt beste for Bayern, sier Cancelo.