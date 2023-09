Oppgitt over Haaland-snakk

MØTTES PÅ LANDSLAGET: Benjamin Sesko (t.v.) for Slovenia og Erling Braut Haaland i fjor høst. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Sammenligningene med Haaland har flere årsaker. Ikke bare er de like høye, men begge de to spissenes karrierer skjøt for alvor fart i østerrikske Salzburg. Videre forflyttet de seg til tyske klubber.

Sesko meldte overgang til Salzburgs søsterklubb Leipzig i sommer, mens Haaland gikk til Borussia Dortmund i 2020.

– Jeg har allerede sagt at jeg er meg selv, sier 20 år gamle Sesko om sammenlikningene med Haaland.

– Det eneste vi har som selvfølgelig er ganske likt, er høyden. Og vi er begge raske, men generelt står vi for hver vår spillestil, legger han til.

Latterliggjøres av stjerne

Sesko åpnet målkontoen i Bundesliga ved å score to ganger i Leipzigs 3-0-seier mot Union Berlin 3. september. I etterkant scoret han i tillegg egen klubbs avgjørende mål i mesterligamøtet med Young Boys.

Neste motstander i Champions League er nettopp Erling Braut Haaland og Manchester City. Haalands retur til Tyskland vil gi flere muligheter for sammenligninger de to spissene imellom.

– Det sammenlignes med en som er blant de beste spillerne i verden. Så det er ikke lett å sammenligne. Jeg vil ikke sammenligne meg med noen. Jeg elsker å være meg selv, og å være den beste utgaven av meg selv, sier Sesko.

Han står for øvrig med sju mål på 22 kamper for hjemlandet Slovenia.