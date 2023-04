Oppgitt Klopp: – Hvordan kan du forvente et svar på det?

Liverpool-manager Jürgen Klopp møtte pressen før toppkampen mot ligaleder Arsenal søndag.

– Jeg vet ikke hva man kan si om oss akkurat nå, som beskriver situasjonen vår. Det er likevel på Anfield, vi er hjemme og vi må komme med et svar og en forbedring, sier Klopp.

Lørdag gikk Merseyside-laget på et stygt 1-4-tap mot Manchester City.

Klopp valgte da å gjøre seks endringer på laget mot Chelsea og vraket blant andre Mohamed Salah, Cody Gakpo og Andy Robertson. Kampen endte 0-0.

– Vi ga bort ballen for mye, men det jeg likte var viljen og lidenskapen vi viste. Denne kampen er over og nå har vi en ny sjanse. Vi vil gi det et skikkelig forsøk og vi trenger Anfield, sier Klopp.

Tyskeren ble spurt om hvor mange av byttene som var en reaksjon etter City-kampen og hvor mange som var for å avlaste spillerne. Det likte han dårlig.

– Vi hadde en kamp mot City, som er en påvirkning fysisk og prestasjonsmessig. Det er begge deler. Hvordan kan du forvente at jeg gir deg et svar og sier «to var på grunn av det og fire var på grunn av det». Det er virkelig bortkastet tid, sa han lettere irritert.

TUNG SESONG: Liverpool ligger på åttendeplass i Premier League. Foto: Mark Pain

– Vi må vinne en fotballkamp, så får vi se. Jeg forstår at det er veldig vanskelig å finne nye spørsmål hver uke, men tro meg, det er enda vanskeligere å finne nye svar, sa 55-åringen tidligere under seansen.

Liverpool ligger på åttendeplass i Premier League og har hele 29 poeng opp til Arsenal, med én kamp mindre spilt. Klopp roser jobben kollega Mikel Arteta har gjort.

– Jeg vet at folk spør om mer tid for managere og jeg tenker Mikel fortjente hvert minutt når det ikke gikk så bra, siden de er der nå. De har gjort gode signeringer, vært stabile og fått inn viktige spillere, men ikke for mange, sier Liverpool-manageren.