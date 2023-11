Omstridt Haaland-straffe i spinnvill thriller: – Nei, nei, nei. Dette er ikke riktig

TOMÅLSSCORER: Erling Braut Haaland scoret to av målene i åttemålsthrilleren på Stamford Bridge. Foto: Glyn Kirk / AFP / NTB

Erling Braut Haaland med to mål i åttemålsthriller på Stamford Bridge.

Chelsea - Manchester City 4-4

Erling Braut Haaland scoret to nye mål for Manchester City i en høydramatisk kamp mot Chelsea på Stamford Bridge søndag.

Det så ut til at City skulle vinne etter Rodris 4-3-mål få minutter før full tid, men på overtid fikk Chelsea et straffespark som ble satt sikkert i mål av tidligere Manchester City-spiller Cole Palmer til 4-4.

Manchester City topper Premier League med ett poeng ned til Liverpool og Arsenal på de to neste plassene. Haaland og City møter Liverpool i første kamp etter landslagsoppholdet.

NYE MÅL: Erling Braut Haaland spilte hele kampen mot Chelsea. Manchester CItys superspiss scoret to av målene i 4-4-thrilleren. Foto: John Sibley / Reuters / NTB

– Vi føler oss litt utslitte. Vi vet hvor vanskelig det er å komme hit. Chelsea bygger et lag med gode spillere, sier Rodri til Sky Sports.



Omstridt straffespark

Midtveis i første omgang gikk Erling Braut Haaland ned i duell med Marc Cucurella innenfor 16-meteren, og dommer Anthony Taylor pekte på ellevemetersmerket.

– Haaland holder Cucurella også. Det er det som gjør at han klarer å komme foran, kommenterte tidligere Liverpool-stopper Jamie Carragher på Sky Sports, før han fortsatte:



REVET NED: Marc Cucurella dro ned Erling Braut Haaland. Foto: Dylan Martinez / Reuters / NTB

– Nei, nei, nei. Dette er ikke riktig. VAR ser bare slutten av situasjonen. De må se fra start. Det er veldig strengt dømt.



Tidligere Fulham- og Chelsea-målvakt Mark Schwarzer gir Haaland ros for involveringen.

FIKK STRAFFE: Erling Braut Haaland i duell med Marc Cucurella. Foto: Adrian Dennis / AFP / NTB

– Haaland gjør det veldig bra. Han er smart. Han drar i trøyen for å komme seg foran, og dras han ned av Cucurella, sier han på BBC.



Etter en VAR-sjekk fikk Haaland ta straffesparket. Han sendte Robert Sánchez den ene veien, og trillet ballen i mål til 1-0.

– Det ble gitt straffespark umiddelbart. Derfor tror jeg ikke det er en klar og åpenbar feil (til å omgjøre det), sa tidligere Manchester City-spiller Micah Richards på Sky Sports om VAR-sjekken.



SIKKER: Erling Braut Haaland jubler for 1-0-målet på Stamford Bridge. Foto: Ian Walton / AP / NTB

Chelsea snudde til 2-1

Bare fire minutter etter at Haaland satte inn 1-0 for Manchester City, kom utligningen fra Chelsea. Thiago Silva gikk opp på et hjørnespark og headet inn 1-1 bak Ederson i City-målet.

Tidligere lagkamerat Cole Palmer satte opp en sperre på Haaland som gjorde at han ikke fikk gå opp og hindre Thiago Silva.

SCORET MOT GAMLEKLUBBEN: Raheem Sterling for Chelsea. Foto: Adrian Dennis / AFP / NTB

Etter 37 minutters spill var kampen på Stamford Bridge snudd til ledelse for Chelsea. Ballen havnet på bakerste stolpe hos Raheem Sterling, som kunne sendte de blå opp i en 2-1-ledelse.

Få minutter før pause var Erling Braut Haaland alene gjennom, men jærbuen ble stanset av en strålende Sánchez i Chelsea-målet.

STOR SJANSE: Erling Braut Haaland ble stoppet av Robert Sánchez i Chelsea-målet. Foto: Dylan Martinez / Reuters / NTB

På overtid av første omgang glapp imidlertid ledelsen. Manuel Akanji fikk gå opp helt alene og heade inn 2-2 på tampen av en heseblesende førsteomgang.

Ny Haaland-scoring

Halvannet minutt inn i andre omgang var Manchester City tilbake i ledelsen da han kunne skli inn 3-2 på bakerste stolpe.

Nicolas Jackson utlignet til 3-3 midtveis i andre omgang, men fem minutter før full tid kom en ny kalddusj for hjemmelaget. Rodri sendte av gårde et skudd som gikk via Thiago Silva til 4-3.

GAMLE LAGKAMERATER: Erling Braut Haaland måtte se Cole Palmer sette inn 4-4 på overtid for Chelsea mot Manchester City. Foto: John Sibley / Reuters / NTB

På overtid ble Chelsea-innbytter Armando Broja felt av City-stopper Rúben Dias, og dommer Taylor pekte på straffemerket. Cole Palmer satte sikkert inn 4-4 mot gamleklubben.

– Jeg måtte vente lenge før jeg fikk tatt straffen, men jeg hadde tro på meg selv. Jeg har tatt noen straffer nå, sier Palmer til Sky Sports.

Chelsea ligger på tiendeplass på tabellen med 15 poeng etter 12 kamper. Det er ti poeng opp på Tottenham på topp fire.

Oscar Bobb satt på benken hele kampen for City. Han er i likhet med Haaland en del av den norske landslagstroppen som skal møte Færøyene og Skottland i de TV 2-sendte kampene neste uke.