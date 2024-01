Ødegaard traff med spådommen

Arsenal-Crystal Palace 5–0

«Vi har kommet tilbake fulle av energi og sult for resten av sesongen».

Slik åpnet Martin Ødegaard (25) i kampprogrammet før Arsenals oppgjør mot Crystal Palace, og kapteinens ord ble beskrivende for det som utspilte seg på Emirates lørdag.

Arsenal vant 5–0 og tok tre svært viktige poeng i tittelracet, etter en fryktelig periode med bare én seier på sju kamper.

Lekestue

Arsenal-stopper Gabriel ble nøkkelmannen på de to første målene.

På 1–0 stanget han ballen kontant i mål etter en innoverskrudd corner fra Declan Rice. På Arsenals andre raget han igjen høyest på en corner, men ble ikke kreditert scoringen.

Ballen gikk nemlig inn via Palace-keeper Dean Henderson.

TUNG DAG PÅ JOBBEN: Dean Henderson scoret selvmål og må hente ballen ut av nettet hele fem ganger. Foto: ANDREW BOYERS

3–0 kom etter en mønsterkontring, der keeper David Raya satte i gang tidlig mot Gabriel Jesus. Han la perfekt over til Leandro Trossard, som driblet av en forsvarer og klinket ballen i mål.

På overtid sørget innbytter Gabriel Martinelli for Arsenals fjerde etter å ha blitt spilt fri av Eddie Nketiah.

Men han var ikke ferdig med det. Spillet var knapt nok satt i gang igjen før sammen man sørget for 5-0-seier.

– Vi visste vi trengte en slik kamp, der vi holdt nullen og scoret fem. Vi vil gjøre vårt beste for å fortsette slik, fordi vi vet forventningene våre, sier Gabriel Martinelli til TNT Sports.

«Perfekt balanse»

Arsenal har tilbrakt vinterpausen i Dubai, og Ødegaard mener laget fikk et helt perfekt opphold der.

«Vi jobbet og trente knallhardt i godværet, og fikk også litt tid til å slappe av. Så balansen vi hadde var perfekt», skriver nordmannen.

«Sesongen er så intens – med kamper hver tredje eller fjerde dag – så det er viktig å koble av fra det, jobbe hardt og nyte treningen», skriver Ødegaard.

«Viktig»

Arsenal-kapteinen forteller også at turen ble ekstra kjekk fordi spillerne kunne ta med seg familiene.

«Familien er en stor del av det vi gjør også, og å se dem komme sammen var så hyggelig, og jeg tror de virkelig følte seg som en del av gruppen, som om vi er en stor familie», sier han.

Ødegaard mener en vinterpause for Premier League-klubbene er helt nødvendig.

«Jeg mener det er viktig å ha denne muligheten i løpet av Premier League-sesongen. Jeg vet at de i mange land har pause i julen, så du får litt tid der, og i for eksempel Nederland er den lenger så du må ha en mini-sesongoppkjøring etter, noe jeg synes er litt for mye. En uke eller to er bra, og ikke så lenge at du må starte på nytt igjen etterpå», skriver 25-åringen.