Ødegaard strålte i Chelsea-slakt: – Utenomjordisk

Arsenal - Chelsea 5-0

Arsenal ydmyket Chelsea med 5-0 tirsdag.

En av hovedrollene ble spilt av Arsenal-kaptein Martin Ødegaard, som serverte den ene lekre pasningen etter den andre.

– Ødegaard har vært utrolig i kveld, skriver den tidligere Arsenal-helten Ray Parlour på X.



SPRUDLENDE GODE: Martin Ødegaard, Bukayo Saka og Ben White lekte seg med Chelsea og vant 5-0 mot byrivalen. Foto: Dylan Martinez / Reuters / NTB

På 3-0-målet ble Kai Havertz tredd nydelig gjennom av Ødegaard.

– Pasningen til Ødegaard er utenomjordisk, kommenterte tidligere Rangers-manager Ally McCoist på BBC.

– Den ballen fra Ødegaard er mektig. Sesongens pasning, sa tidligere Leeds- og Manchester City-spiller Danny Mills på Talksport.



Like før 3-0-scoringen hadde også drammenseren funnet Havertz med en utsøkt pasning i boksen, men Chelsea-målvakt Djordje Petrovic reddet.

FUNNET TONEN: Martin Ødegaard og Kai Havertz. Foto: Glyn Kirk / AFP / NTB

Etter 69 minutters spill var det duket for en ny Ødegaard-assist. Han chippet gjennom til Ben White, som på direkten økte til 5-0 på volley.

Leonardo Trossard sørget for at Arsenal ledet 1-0 til pause. I andre omgang scoret Ben White og Kai Havertz to mål hver for Nord-London-laget.

Arsenal topper Premier League med tre poeng ned til Liverpool, som møter Everton torsdag. Manchester City er fire poeng bak Arsenal, men Erling Braut Haaland og Oscar Bobbs lag har to kamper til gode.

Chelsea ligger på niendeplass i Premier League.