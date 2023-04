Ødegaard-skuffelse: – Uvanlig å se fra den kanten

Manchester City - Arsenal 4-1

Arsenals tittelhåp fikk et kraftig skudd for baugen etter å ha blitt slått 1-4 i onsdagens tittelkamp mot Manchester City på Etihad.

– Jeg vet ikke om det er presset, men Arsenal har sett ut som en skygge av det laget vi har sett hele sesongen, sier tidligere Newcastle- og Manchester City-målvakt Shay Given på BBC.



Arsenals norske kaptein Martin Ødegaard, som spilte sin kamp nummer 100 for London-klubben, ble byttet ut etter 72 minutter.

Da hadde Kevin De Bruyne satt inn 3-0 et drøyt kvarter tidligere.

– Ødegaards feil før 3-0 er uvanlig å se fra den kanten, og dette var en meget svak forestilling av Arsenal-kapteinen i likhet med resten av sine lagkamerater. Arsenal er aldri i nærheten av City på Etihad. Klasseforskjell, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Ødegaard var langt nede etter kampen.

– Det er veldig skuffende. Også på grunn av måten det skjer på. Vi var ikke i nærheten av nivået vi kan være på og som vi har vært i store deler av sesongen. Denne er tøff, sier Ødegaard til Viaplay.

– Vi visste hva som kom. Vi var forberedt på hva de ville gjøre, men vi var ikke til stede nok. Vi vant ikke nok dueller. Hver gang de slo langt, ble det farlig. Når de spilte ut bakfra, var vi ikke gode nok høyt. Det var mange deler av spillet som ikke var der det skal være. Akkurat hvorfor har jeg ikke noe godt svar på. Det er tungt, sier Ødegaard.

Norges landslagskaptein vil nå forsøke å riste av seg skuffelsen.

SKUFFET: Martin Ødegaard havnet i skyggen av kameraten Erling Braut Haaland i onsdagens seriefinale i Premier League. Foto: Dave Thompson / AP

– Stemningen er dårlig, den er laber. Mange er skuffet selvfølgelig, så får vi bruke kvelden på å være skuffet. Så skal vi være klare, restituere og være klare til neste kamp. Vi får bare dunke til da, så får vi se hva som skjer, sier Ødegaard.

Manchester City er nå to poeng bak serieleder Arsenal, som har to kamper mer spilt.



– Tittelkampen er så å si over med 90 prosent sjanse for City. Andre vil hevde at det fortsatt er jevnt, men da har de ikke peiling på odds og sannsynlighet. City tar dette, sier Jesper Mathisen.



– Vi må bare fortsette å jobbe. Som sagt hele sesongen må vi bare fortsette å gjøre de samme tingene og se hvor det bærer. Vi kan ikke grave oss ned. Vi må stå sammen og pushe på videre, sier Ødegaard til Viaplay.

FIKK BANK: Arsenal-spillerne ble rundspilt av Manchester City. Foto: Dave Thompson / AP

Erling Braut Haaland fastsatte resultatet til 4-1 på overtid. Tidligere i kampen hadde jærbuen to målgivende.

– Arsenal har hatt tabelltoppen det meste av sesongen, men de fikk en leksjon i kveld. Arsenal hadde ingenting å svare med. City har fått Arsenal til å se ut som alle andre lag som har kommet til Etihad, sier tidligere Premier League-spiss Dion Dublin på BBC.

– Det er en ung Arsenal-stall, og det er første gang de har vært med i tittelkampen. De kommer til å lære av dette og bli bedre, men hvem skal stoppe dette City-laget, spør Shay Given hos BBC.