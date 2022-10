Ødegaard med perle i storseier: – En fantastisk spiller

Arsenal - Nottingham Forest 5-0 (1-0)

Ni magiske minutter i andreomgang la grunnlaget for nedsablingen av Premier League-jumbo, Nottingham Forest.

Arsenal-kaptein Martin Ødegaard fikk æren av å sette kampens siste mål til 5-0: Han fikk ballen fra Gabriel Jesus - før han gjorde alt perfekt: Dro seg inn i feltet, og hamret ballen i nærmeste kryss.

– En glimrende avslutning fra Ødegaard. Nok et fantastisk mål av Arsenal, som er i strålende form, kommenterte tidligere Crystal Palace-spiller Glenn Murray hos BBC Radio 5 Live.

– Uansett hvor lite plass han har, finner han alltid veien ut av trøbbel. Han er en fantastisk spiller, en mann jeg nyter å se på, sier eksperten.

Se Ødegaards mål i videovinduet øverst!

JUBEL: Martin Ødegaard feirer Arsenals femte mål. Foto: John Walton Les mer GLEDE: Martin Ødegaard kunne ta imot hyllesten - fra supportere og lagkamerater - etter sitt mål. Foto: David Cliff Les mer

Dermed leder Arsenal Premier League. Erling Braut Haalands Manchester City ligger to poeng bak.

– Vi prøver bare å gjøre det bra for manageren og laget. Vi ligger på topp nå og det er fint, forhåpentligvis kan vi gå hele veien, sier tomålsscorer Nelson etter kampen.

Fin gest

Fem minutter tok det før Gabriel Martinelli stanget Arsenal i ledelsen i førsteomgang.

I feiringen samlet brasilianeren lagkameratene, før han holdt opp en Arsenal-drakt med lagkamerat Pablo Marí sitt navn på. Den utlånte forsvarsspilleren ble tidligere denne uken knivstukket i Italia, men har blitt operert og har det etter forholdene bra.

ÅPNET SCORINGSBALLET: Gabriel Martinelli etter 1-0-scoringen. Foto: IAN KINGTON Les mer HEDRET: Arsenal-spillerne viste frem drakten til lagkamerat Pablo Marí. Foto: DAVID KLEIN Les mer

Skade på nøkkelspiller

Et skår i Arsenal-gleden var at Bukayo Saka måtte tusle av gressmatta med skade før pause, under én måned før VM-start i Qatar. Inn kom Reiss Nelson til sin første Premier League-kamp for sesongen.

UT: Bukayo Saka måtte forlate banen med skade. Foto: John Walton

Og Nelson skulle vise seg frem i starten av andreomgang. Et løp fra Granit Xhaka åpnet hele Forest-forsvaret, og innbytter Nelson kunne etter hvert doble ledelsen for The Gunners.

Publikum hadde knapt rukket å sette seg, før det ble nettkjenning på ny. Gabriel Jesus fant Nelson inne i sekstenmeteren - og han styrte inn sin andre scoring for dagen. 3-0, mye takket være godt forarbeid av Arsenal-kaptein Martin Ødegaard.

Midtbanespiller Thomas Partey ville også være med på moroa: Langskuddet etter 58 minutter fant veien til Dean Hendersons venstre kryss.

Tre mål på ni magiske minutter og 4-0.

HIGH FIVE: Reiss Nelson takket Martin Ødegaard for jobben han gjorde i forkant av 3-0-scoringen. Foto: DAVID KLEIN

Men så var det Martin Ødegaards tur til å skinne. Mottok ballen utenfor feltet før han dundret ballen i krysset. Kapteinens fjerde scoring i ligaen denne sesongen.