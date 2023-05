Ødegaard: – Måtte være smarte og til tider stygge

Newcastle - Arsenal 0-2 (0-1)

Arsenal tok en sterk og viktig borteseier over Newcastle og holder liv i titteldrømmen. For 15. gang denne sesongen var Martin Ødegaard på scoringslisten.

– Vi viste noe helt spesielt her i dag. Å komme hit og vinne er ikke enkelt. Vi måtte være smarte og til tider stygge. Det er et stort steg for et ungt lag som oss å komme hit og gjøre det vi gjorde. Det viser at vi har kommet en lang vei, sier Ødegaard til Sky Sports.



– Vi må bare fortsette å stå på og kjempe til siste slutt. Dette er fotball, alt kan skje, og vi må være klare for det, fortsetter nordmannen.



Sendte Arsenal i ledelsen

Newcastle gikk ut i hundre og hadde tre store målsjanser på de første ti minuttene.

– Arsenal ser ut som kaniner fanget av frontlykter, sa tidligere England-forsvarer Stephen Warnock til BBC Radio 5 og siktet til at Arsenal-spillerne virket nervøse og rådville.

Men det gikk fort over. Etter et enormt Newcastle-press, kom Arsenal i angrep. Martin Ødegaard fikk ballen utenfor 16-meteren og banket inn 1-0.

Dette var Ødegaards 15. ligamål for sesongen og nordmannen tangerer dermed Arsenal-rekorden for flest scoringer fra en midtbanespiller på en sesong i Premier League. Cesc Fabregas hadde rekorden.

– Arsenal-spillerne trengte den scoringen, for de hadde en veldig tøff start på denne kampen. Men Ødegaards klasse! Dette er et stort øyeblikk i kampen og et stort øyeblikk i tittelkampen, sier Gary Neville til Sky Sports.



Ødegaard var nære å sette inn sitt andre for kvelden like før pause, men denne gang reddet Nick Pope - som hadde vartet opp med flere imponerende redninger i løpet av 1. omgang.

– Får tiden til å stå stille



Newcastle startet andreomgang som den første og på de første fem minuttene hadde Alexander Isak skutt i stolpen og Aaron Ramsdale vartet opp med en strålende redning på skudd fra Fabian Schär.

Ødegaard hylles av Warnock for hvordan han roet ned spillet på da Newcastle presset på som mest.

– Martin Ødegaard har alltid så god tid. De beste spillerne i verden får tiden til å stå stille på fotballbanen og roer ned situasjonen. Det er kunst.



– For en fengslende spiller Martin Ødegaard er. Magisk med ballen, selvsikker, så rolig. Antakeligvis en av sesongens beste spillere, fortsetter den tidligere England-spilleren.



I det 70. minutt var Schär uheldig og satte ballen i eget nett i et forsøk på å stoppe et skudd fra Gabriel Martinelli.

Lørdagens resultat gjør at Arsenal ligger ett poeng bak ligaleder Manchester City, men med én kamp mer spilt.