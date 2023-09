Ødegaard-mål da Arsenal slo United i vilt overtidsdrama: – Galskap

Arsenal – Manchester United 3–1 (1-1)

Det ble en innholdsrik toppkamp mellom Arsenal og Manchester United på Emirates.



I løpet av to minutter scoret Marcus Rashford og Martin Ødegaard for hvert sitt lag.

Det gikk mot uavgjort, men mot slutten skjedde det mye.

Manchester United trodde de tok ledelsen, men Alejandro Garnachos mål ble annullert.

Da gikk det motsatt vei. Langt på overtid dukket Declan Rice opp. Ballen gikk via Jonny Evans, og i mål bak en utspilt Andre Onana.

Helt til slutt kontret Gabriel Jesus inn 3–1.

Ødegaard, den norske kapteinen og målscoreren, jublet ellevilt etter kampen.

– Det er den beste følelsen i verden. Dette er det vi spiller for. Det var helt galskap. Alle kampene er slik at du må være forberedt på å spille langt over 100 minutter, sier Ødegaard.

Ten Hag freste

Manchester United-manager Erik ten Hag var svært frustrert etter kampen, og mente bortelaget ble snytt for seieren.

– Det var en brukbar prestasjon av oss. Jeg mener vi spilte en god kamp, men alt gikk mot oss. Da vinner man ikke kampen, sier nederlenderen.



Han begrunner.

– Vi hadde trengt flere marginer for å vinne. Det var ikke offside (på Garnachos mål). Det var feil vinkel.



– Det skulle blitt gitt straffe til Højlund, og så slipper vi inn et mål når det er en forseelse på Evans. Det var klart og tydelig, freste ten Hag.



FRUSTRERT: Erik ten Hag. Foto: JOHN SIBLEY

Men United må dra slukøret hjem. Declan Rice ble den store Arsenal-helten.

– Rice var under press da han kom til Arsenal. For et øyeblikk for ham, sier Sky Sports-ekspert Gary Neville.



Dermed går Arsenal inn i landslagspausen med ti poeng, mens Manchester United henger etter med sine seks.

DRAMA: Arsenal-jubel til slutt. Foto: DAVID KLEIN

To mål på to minutter

Det startet rolig, men i løpet av noen minutter tok det fullstendig fyr på Emirates.

Etter 27 minutter plukket Christian Eriksen opp en løs ball fra Arsenal, og sendte ballen i bakrom til en løpende Marcus Rashford. Engelskmannen dro seg inn, og sendte ballen bak Aaron Ramsdale.

Men ledelsen varte ikke lenge. For to minutter senere kom utligningen. Gabriel Martinelli fant Martin Ødegaard foran mål, som bredsidet inn 1–1 på Emirates.

Like før slutt trodde innbytter Alejandro Garnacho at han hadde sendt United i ledelsen. Scoringen ble likevel underkjent etter at reprisene viste en liten offside på argentineren.

I stedet var det hjemmelaget, akkurat som i forrige sesong, som kunne juble for seier med sine to overtidsmål.

Den danske unggutten Rasmus Højlund fikk sin Manchester United-debut da han ble byttet inn i 2. omgang.