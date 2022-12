– Ødegaard leder Arsenal på en mesterlig måte

Martin Ødegaard (24) fortsetter å herje for Arsenal. Ikke mange fotballspillere er bedre i verden akkurat nå, mener TV 2s ekspert.

– Martin Ødegaard har aldri vært i bedre form og aldri vært bedre. Nå herjer han i kamp etter kamp for laget som leder Premier League, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Han skryter av 24-åringen, som på Boxing Day storspilte for Arsenal etter en lang VM-pause. Med to assist i 3-1 seieren over West Ham ble drammenseren kåret til banens beste.

– Kampen mandag er noe av det beste jeg har sett fra Arsenal-kapteinen, sier Mathisen.

Se Ødegaard-showet her:

– Med ball har han alltid vært fantastisk, men nå bruker han alle disse egenskapene langt mer effektivt. Det er ikke mange spillere i verden som er på Ødegaard sitt nivå når det kommer til pasninger, overblikk og disse magiske tekniske detaljene.

Sammenlignes med julenissen

Flere legger merke til den usynlige og synlige jobben nordmannen gjør i den røde drakta.

Den spanske avisen Marca omtaler Ødegaard som «julenissen» som deler ut gaver.

– Eks Real Madrid og Real Sociedad-spilleren deler ut gaver i form av assist og hadde en av sine beste prestasjoner siden han kom til Arsenal i januar 2021, skriver avisen.

Ifølge Marca hadde nordmannen flest målsjanser (fem), forsøkte å drible flest ganger (tre) og kom til flest skudd (seks).

– Hvis Arsenal vinner Premier League for første gang siden 2004 vil det i stor grad være på grunn av Martin, mener Marca.

Nettstedet Football London ga 24-åringen ni av ti på karakterskalaen. Kun Gabriel Martinelli, som scoret ett av målene, fikk samme karakter. Evening Standard er samstemt med Football London.

Offensiv spillestil

Det ser virkelig ut som 24-åringen har funnet seg til rette i London-klubben, hvor han ble utnevnt til kaptein i sommer. Hittil står han med seks mål og fire assists på 14 kamper i ligaen.

– Nå er Ødegaard så god som det vi trodde han skulle bli da han herjet som 15-åring for Strømsgodset i Eliteserien, roser eksperten.

Etter seieren over West Ham svarte Arsenal-manager Mikel Arteta på spørsmål om den viktige rollen Ødegaard.

SKRYT: Martin Ødegaards prestasjoner vekker oppmerksomhet. Foto: Steven Paston

– Strålende prestasjon. Se på det han gjorde med ballen, men det han gjorde uten ballen også – chapeau!

– Viser det lederskap?

– Absolutt. I måten han veiledet laget på, måten han hadde en tilstedeværelse på og i måten vi spilte på i dag. Han hadde en reell innvirkning på det, sier Arteta.

– En mesterlig måte

Mathisen deler samme oppfatning som Arsenal-manageren.

– Det som overrasker mest denne sesongen er lederrollen han har fått i Arteta sitt lag. Først valgt som kaptein, og så leder han også dette Arsenal-laget på en mesterlig måte. Han er strålende også når Arsenal forsvarer seg, og måten han løper, kjemper og får med seg de andre på er jo noe fansen på Emirates rett og slett må elske.

I FYR OG FLAMME; Martin Ødegaard skal ha mye av æren for at Arsenal storspiller denne sesongen. Foto: Andrew Couldridge.

På spørsmål om hvem som er verdens beste midtbanespiller akkurat nå, trekker Mathisen frem Manchester Citys Kevin De Bruyne. Men rett bak er 24-åringen fra Norge.

– Det er alltid vanskelig å sammenligne offensive midtbanespillere, for de spiller ofte i litt forskjellige roller og har forskjellige ferdigheter. For City er det De Bruyne som er i særklasse den viktigste spilleren av de kan kalle offensive midtbanespillere, mens det i Arsenal er Ødegaard.

– Jeg holder fortsatt De Bruyne som en bedre spiller, men det er ikke veldig mange spillere i verden som er bedre enn Ødegaard akkurat nå, forteller Mathisen.