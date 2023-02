Ødegaard: – Jeg ville dødd for det

STRÅLER: Martin Ødegaard har virkelig blomstret for Arsenal denne sesongen. Foto: PAUL CHILDS

Arsenal- og landslagskaptein Martin Ødegaard har hatt en eventyrlig sesong til nå.

Drammenseren ble kåret til månedens spiller i Premier League i november og desember, og har ledet The Gunners til toppen av Premier League-tabellen.

I en stor portrettsak i The Players Tribune, snakker 24-åringen åpenhjertig om tilværelsen i Nord-London.

– Om du hadde vist meg et lite glimt av dette øyeblikket og sagt at dette var fremtiden min? Jeg hadde dødd for det, sier Ødegaard,

– Det har vært en helvetes lang vei, men jeg lever drømmen.

HJEMME: Martin Ødegaard trives svært godt i Arsenal. Foto: DYLAN MARTINEZ

– Jeg er hjemme. Og det beste er fortsatt i vente.

– Kanskje jeg var naiv

Ødegaard sier videre at han som liten hadde et spesielt bånd til Arsenal, da han ofte så deres kamper og spilte med klubben på spillet FIFA.

I samme innlegg er han også åpenhjertig om sin egen karriere og hvordan det var å være på hele Fotball-Europas lepper allerede som 15-åring.

– Folk har alltid lurt på hvordan det var å vokse opp som tenåring i Norge med den vanvittige «hypen». For å være ærlig, så vet jeg ikke svaret på det. Det er rart å si, men det føltes normalt på den tiden.

– Jeg tror kanskje jeg var litt for ung, kanskje jeg var litt for naiv, til å forstå det skikkelig, skriver Ødegaard.

– Kommer til å være her i lang tid

Etter utlån til Heerenveen, Vitesse og Real Sociedad etter overgangen til Real Madrid, har Ødegaard funnet seg godt til rette i Nord-London.

– Helt siden jeg forlot Norge har alt føltes litt midlertidig. Jeg har ikke fått den stabiliteten. Den dype tilhørigheten. Før nå, og det er så viktig for meg.

Hver gang Ødegaard går ut på Emirates-matten får han gåsehud, forteller han. 24-åringen tenker da tilbake på tidene på kunstgressbanen Kjappen i Drammen.

– Jeg er så stolt over å være kaptein for denne klubben, og jeg føler jeg kommer til å være her i lang tid.

DERBY-SCORING: Martin Ødegaard scoret ett av to Arsenal-mål da de slo Tottenham i Nord-London-derbyet i januar. Foto: Frank Augstein

Klar beskjed: – Ingen grenser

Arsenal leder Premier League fem poeng foran Manchester City, med én kamp mindre spilt enn Manchester City på andreplass. Optimismen er stor i Nord-London.

– Vi er i tittelkampen nå, men det er en lang vei å gå. Tro meg, ingen snakker om mai ennå. Det er klisjé, men vi hver kamp og treningsøkt som de kommer. Én brikke av gangen, sier Ødegaard.

Arsenal-kapteinen kommer med grei beskjed til dem som tviler på The Gunners.

– Det jeg vil si da, det er om noen fortsatt ikke helt tror på dette laget, så kan de høre på meg. Det er ingen grenser for hva dette laget kan oppnå. Ingen kan fortelle meg noe annet.