Ødegaard i fyr og flamme – hylles av legender

Arsenal 3-1 West Ham

På engelsk fotballs store festdag viste Martin Ødegaard for alvor hva han var god for i Arsenals møte med West Ham.

Nordmannen leverte en stor forestilling med to målgivende pasninger. Først til Bukayo Saka, som sørget for 1-1, før Ødegaard vartet opp med en lekker touch i forkant av Eddie Nketiah 3-1-scoring.

– Det var gøy å spille i dag. Det var en god match. Alle var giret på å komme ordentlig i gang igjen, sier Ødegaard til Viaplay.

Ødegaard ble kåret til banens beste av rettighetshaver Amazon. Thierry Henry sto for utnevnelsen.

– Jeg tar den, sier Ødegaard med et glis.

Landslagskapteinens prestasjon vekker oppsikt internasjonalt, også hos klubblegende og tidligere Arsenal-kaptein Cesc Fábregas.

– Ødegaard er virkelig på i dag! Jeg elsker stilen hans, skriver Fábregas på Twitter, før han spør retorisk:

– Tror du spillere som ikke spilte VM vil ha en større påvrikning enn spillere som spilte VM i siste halvdel av sesongen?

ARSENAL-KAPTEIN: Cesc Fábregas ledet The Gunners for elleve år siden. Nå er spanjolen svært imponert over dagens leder Martin Ødegaard.

Selv svarer Ødegaard slik på Fábregas synsing:

– Det er vanskelig å si. Jeg har hatt litt mer hvile. Jeg har trent godt og jobbet godt. Men jeg vet ikke. Jeg trives godt med å spille kamper, og skulle helst spilt i VM.

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah er svært imponert over det Ødegaard presterte i Premier League-comebacket.

– Fabregas har fått nisseluen på! Noe som er helt naturlig når man ser det nivået han holder igjen i dag. Michelin-klasse på det meste han foretar seg. Skrives det for lite om Martin (24)?

– Hvis du ikke elsker fotballspilleren Martin Ødegaard, skjønner du ikke fotball.

Ødegaard ropte på straffe

De rødhvite åpnet kampen knallsterkt, men mot spillets gang var det gjestene fra Øst-London som tok ledelsen. William Saliba felte Jarrod Bowen i boksen. Det påfølgende straffesparket satte Said Benrahma midt i mål til 1-0 for gjestene.

Like før pause var det Ødegaard sin tur til å rope på straffespark. Et knallhardt skudd fra landslagskapteinen ble blokkert av Aaron Cresswell. Dommer Michael Oliver dømte straffe for hands, men straffen ble omgjort da det viste seg at ballen traff West Ham-spillerens panne, og ikke arm.

ROPTE PÅ STRAFFE: Martin Ødegaard i diskusjon med dommer Michael Oliver da Arsenal til slutt ikke fikk straffespark. Foto: DAVID KLEIN

Arsenal lå under 0-1 til pause, men Ødegaard-showet etter hvilen sørget for en komfortabel seier.

The Gunners (spilt 15 kamper) topper Premier League, sju poeng foran Newcastle (spilt 16 kamper) og åtte poeng foran Manchester City (spilt 14 kamper).