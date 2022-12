Ødegaard hylles etter detalj – går viralt etter ny praktkamp

Brighton - Arsenal 2-4

Martin Ødegaard var nok en gang suveren for Arsenal. Med lekker detalj, mål og assist i 4-2 seieren over Brighton kan drammenseren og Arsenal feire nyttårsaften i godt humør.

– Jeg synes det var et flott mål! Jeg er glad for å bidra med mål og assist, og er veldig glad for å gjøre det igjen, sier 24-åringen til Sky Sports.

Den norske kapteinens prestasjon hylles fra flere hold, og spesielt én detalj går viralt.

Etter 20 minutter mottok han ballen inne i 16-meteren, vendte opp blant tre Brighton-spillere og flikket ballen til Martinelli på en lekker måte. Ballen ble dessverre for Martinelli klarert.

Tidligere Manchester United-stopper Rio Ferdinand er også sjokkert.

– Jeg trenger å se den Ødegaard-detaljen i reprise, skriver Ferdinand på Twitter.

Se detaljen her:

– Helt fantastisk fra Ødegaard. Han spilte en fantastisk ball tilbake til Martinelli, det er helt fantastisk fotball. Han er en veldig god spiller, sier tidligere Stoke-manager Tony Pulis til BBC.

– Hvordan?

Den britiske avisen Mirror forstår ikke hvordan 24-åringen fikk til å lure hele tre spillere.

– Hvordan gjorde han det?! Ødegaard så ut som den tidligere Galácticos etter at han utførte et mirakuløst stykke ferdighet, skriver avisen.

Galactico brukes til å beskrive fotballspillere som anses å være superstjerner eller har ferdighetsnivåer som er større enn verden. Det var også kallenavnet til Ødegaards tidligere klubb Real Madrid.

Også etter Ødegaards lekre assist på 4-1 målet roses han i skyene, hvor han skjøt en perfekt langpasning opp til Martinelli på løp.

I GODT HUMØR: Martin Ødegaard etter egen scoring. Foto: Tony Obrien

– Ødegaards pasning er av øverste hylle. Gjør det strålende. De har gjort det igjen. De to brede spillerne, Saka og Martinelli, har for meg vært helt fantastiske, sier Pulis.

– Kan ikke gjøres bedre

Selv forklarer Ødegaard den målgivende pasningen enkelt.

– Jeg så det var mye plass bak og kantspillerne våre er veldig raske. Det er ikke lett å stoppe Martinelli i den posisjonen, sier Ødegaard.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener det ble en perfekt nyttårsaften for Arsenal og drammenseren.

– Ødegaard scorer nok en gang, men det er den målgivende pasningen som kommer til å bli husket fra denne kampen. En slik pasning er det ikke mange spillere som er kapable til å slå, og det kan rett og slett ikke gjøres bedre.

– Kraft, skru og presisjon er helt perfekt - og bare det å ha overblikket til å se at Martinelli har det rommet å løpe i er fenomenalt, sier Mathisen.

Målfest

Arsenal fikk en fantastisk start på kampen.

Oleksandr Zinchenko rullet ballen opp til Granit Xhaka, som dyttet ballen bredt til Gabriel Martinelli. Han slo et innlegg, via en forsvarer og til Saka som scoret.

Målet kom etter kun 66 sekunder. Det er det raskeste bortemålet scoret i ligaen siden mai 2013, da Theo Walcott scoret etter 20 sekunder mot QPR.

ÅPNET BALLET: Bukayo Saka scoret kveldens første mål. Foto: Tony Obrien

Kveldens andre mål fra serielederne kom etter 39 minutter.

En corner fra Saka ble headet ut. Ballen havnet hos drammenseren, som fra 14 meters hold traff noe dårlig på ballen, men ballen gikk i lengste hjørne.

Klubb- og landslagskapteinen scoret med det sitt sjuende mål denne sesongen. Han står også med fire assist hittil denne sesongen. Totalt er det like mange mål og målgivende som hele forrige ligasesong.

Så langt er drammenseren også den spilleren på Arsenal med flest scoringer på bortebane.

Redusering

Etter pause gikk Arsenal rett i angrep.

Thomas Partey satte opp Martinelli en mot en mot Tarig Lamptey. Arsenals midtbanespiller kom til skudd, keeper Robert Sánchez ga retur. Da dukket Nketiah opp og satte ballen i mål.

Hjemmelaget reduserte etter 64 minutter.

Billy Gilmour fant Pascal Gross som på fint vis sendte gjennom til Mitoma. Han var sikker i sin sak, banket til og reduserte til 3-1.

I DUELL: Målscorer Karou Mitoma og Bukayo Saka scoret begge for hvert sitt lag. Foto: Peter Cziborra.

Men Arsenal var ikke ferdig for kvelden.

Fra midtbanen skjøt Ødegaard en lekker assist hele veien opp til Martinelli, som gikk på løp. Han fyrte til, via keeper og i mål.

Brighton øynet nye håp til å ta poeng da William Saliba rotet det til.

Dunk slo en meget presis ball i bakrom til Ferguson, og på merkelig vis slapp Arsenal-forsvareren Ferguson foran seg, og scoret.

Kampen endte 4-2 til Arsenal.