Ødegaard hylles etter derbyseier: – Vanvittig imponerende

Tottenham - Arsenal 0-2

En glitrende åpning på kampen var det som skulle til for at Arsenal stakk av med en svært viktig seier i derbyet mot Tottenham. Martin Ødegaard ledet an og scoret i tillegg det pene 2-0-målet.

– Ødegaard har vært enorm i førsteomgang, og han styrer butikken for det beste laget i Premier League. Det er vanvittig imponerende, og scoringen hans er vakker, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Tottenham hevet seg i andreomgangen, men Arsenal klarte å ro seieren fint i land.

– Det var på tide. Det føles utrolig. Vi husker hva som skjedde forrige gang vi var her og vi ville spille en bedre kamp og vise oss fra en annen side. Vi nøt denne kampen, sier Ødegaard til Sky Sports.

TV 2-ekspert Mathisen mener Ødegaard leder laget på en briljant måte.

– Kapteinen på laget som nå er favoritt til å vinne Premier League er norsk, og det er fantastisk å se hvordan Ødegaard styrer dette Arsenal-laget på. Arteta har virkelig skapt et solid og samspilt lag, og mot slutten av kampen var aldri seieren truet.

Den norske Arsenal-kapteinen står nå med åtte Premier League-scoringer denne sesongen.

– Han er så utrolig intelligent i alt han foretar seg. Mottak, pasninger og hvor han beveger seg. Han er alltid godt orientert, og det ser man gode eksempler på hver gang han mottar ballen foran motstandernes forsvar.

– Han vet nøyaktig hvor de andre spillerne er, og gang på gang tar han med seg ballen inn i et rom som gir ham gode arbeidsforhold - slik han gjorde på scoringen og i en lignende situasjon like før, sier Mathisen.

Bukayo Saka og Martin Ødegaard hadde mye å juble for i Nord-London-derbyet. Saka scoret kampens første etter en stygg Lloris-tabbe. Foto: DYLAN MARTINEZ

For Arsenal begynner det å se svært lovende ut med tanke på ligatittelen. Mikel Artetas mannskap har nå åtte poeng ned til Manchester City på andreplass.

– Vi er i en god posisjon, det er det ingen tvil om. Vi må være ydmyke og fortsette å jobbe hardt. Man så forskjellen på de to omgangene i dag, så vi har ting vi må forbedre, sier Ødegaard.

Etter kampslutt ble det amper stemning da Arsenal-keeper Ramsdale jublet foran Spurs-fansen. Tilskuerne ble kraftig irritert og flere spillere stormet til. Etter litt kaos roet situasjonen seg likevel.

Tottenham-spillerne likte ikke hvordan Ramsdale oppførte seg etter sluttsignalet lød. Foto: DYLAN MARTINEZ

TV 2-ekspert Mathisen mener The Gunners nå er favoritter til å vinne tittelen.

– Med City sitt tap i går ble dette en perfekt helg for Arsenal. Før sesongen var det få som snakket om Arsenal blant de heteste kandidatene til å vinne ligaen, men nå er det altså større sjanse for at Ødegaard løfter PL-trofeet etter sesongen enn at han ikke gjør det, sier Jesper Mathisen.

Arsenal-manager Mikel Arteta var storfornøyd etter det intense nabooppgjøret.

– Det er en utrolig spillergruppe. I dag tok vi et nytt steg. Vi tok noen seire på store stadioner i fjor også, men måten vi vant på i dag var veldig tilfredsstillende å se på, sier spanjolen til Sky Sports,

Dominerte fra start

Det var Arsenal som kom best i gang i Nord-London. Rot i bakre rekker hos Spurs førte til en gigantsjanse til Eddie Nketiah tidlig i kampen, men Hugo Lloris fikk avverget med godt fotarbeid.

Men femten minutter ut i oppgjøret rotet Lloris. Et hardt Saka-skudd fra nærmest død vinkel ble rotet i mål av Tottenhams vaklende sisteskanse.

Midtveis i omgangen testet Ødegaard skuddfoten med et solid forsøk fra distanse, men denne gang var Lloris våken. Kun minutter senere vartet Thomas Partey opp med et vakkert volleyforsøk som smalt i stolpen og ut.

Men Ødegaard hadde fortsatt krutt på lager. Etter 35 minutter banket han til fra 20 meter og limte den ned i hjørnet til 2-0.

– Han får tid og rom til å lade venstrefoten, og treffer med perfekt kraft og presisjon, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Arsenal dominerte omgangen, men på overtid fikk Harry Kane en god mulighet til å stange inn en redusering, men Ramsdale reddet. I den påfølgende situasjonen gikk Højbjerg i bakken etter å ha avsluttet. Dansken så ut til å få fryktelig vondt, uten at reprisen helt ga svar på hvorfor. Lagene gikk uansett til pause på 0-2.

Spurs yppet seg

Etter hvilen fikk Spurs en bedre åpning. Dejan Kulusevski kom tidlig til en god skuddmulighet, men forsøket gikk like over. Kort tid etter dunket Kane til. Det skuddet fikk Ramsdale slått til corner.

Tottenham-trøkket vedvarte med full styrke. Denne gang kom sjansen på venstresiden med Sessegnon. Men nok en gang fikk Ramsdale avverget til hjørnespark.

Arsenal-keeper Ramsdale fikk nok å gjøre i andreomgangen. Spurs-spillerne slet med å overliste den engelske målvakten. Foto: DYLAN MARTINEZ

Etter en svært god Spurs-periode kunne Arsenal ha tatt et syvmilssteg mot tre poeng da Nketiah kom alene med Lloris, men franskmannen kom ut og reddet med overkroppen.

I det 70. minutt kastet Conte inn Richarlison i håp om at brasilianeren kunne følge opp noe av magien han viste for Brasil i VM. Etter 82 minutter fikk han også muligheten, men avslutningen var langt fra magisk. Like etter blåste Son ballen høyt over mål da han fikk en upresset avslutning fra syv meter.

Det ble lagt til fem minutter, men da hadde kampen allerede dødd ut. Dermed kunne Arsenal-fansen dra jublende hjem fra erkerivalens stadion.

Like etter sluttsignalet lød, ble det likevel ampert. Ramsdale jublet foran Spurs-fansen, og det førte til bråk. Både tilskuere og spillere var involvert, men etter hvert roet ting seg.