Ødegaard herjet – Arteta hyller straffegrep

Bournemouth - Arsenal 0-4

Saken oppdateres!

Den norske Gunners-kapteinen var involvert i det aller meste da Arsenal vant igjen.

Tidlig i kampen var han tredje sist på ballen før Bukayo Sakas 1-0-mål, men etter det spilte han hovedrollen. Like før pause banket Ødegaard inn 2-0 fra straffemerket.

DRØMMEDAG: Martin Ødegaard hadde en perfekt dag på jobben mot Bournemouth. Foto: ADRIAN DENNIS

Kort tid ut i andreomgang var det Ødegaard som ble felt i sekstenmeteren og denne gang fikk Kai Havertz prikke straffen i mål. Det var tyskerens første Arsenal-scoring.

Akkurat den scoringen varmet spesielt for manager Mikel Arteta.

– Jeg er veldig glad for seieren, men jeg enda gladere for å være en del av et lag som viser sine menneskelige kvaliteter i dag. Å vise en slik empati for en spiller som flere har stilt spørsmål ved, det varmet meg mest i dag, sier Arteta etter kampslutt.

SCORET SITT FØRSTE: Havertz jublet sammen med Ødegaard etter straffescoringen. Foto: JOHN SIBLEY

Det så først ut til at Saka skulle ta straffen, men etter litt prat innad i laget fikk Havertz likevel ta den.

På overtid stanget Ben White inn 4-0. Ødegaard slo dødballen og kunne dermed notere seg for nok en målgivende pasning.

I samme runde røk Manchester City på et overraskende tap mot Wolves. Det gjør at Arsenal nå bare er ett poeng bak de lyseblå.