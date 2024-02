Ødegaard-feiring vekker reaksjoner: – Noen vil like det, andre ikke

Se Porto mot Arsenal på TV 2 Play onsdag fra klokken 20.00.

Da Martin Ødegaard sendte Arsenal i ledelsen i 5-0-seieren over Burnley lørdag, holdt den jublende kapteinen seg til ørene.

– Han trenger ikke å sende noen beskjeder. Han må være seg selv. Han må gjøre som han vil, sier Mikel Arteta, gjengitt av London Evening Standard.

– Hvis han vil gjøre noe, gjør det og ta konsekvensene. Noen vil like det, andre ikke, men vi liker ham, fortsetter Arsenal-manageren.



HYLLES AV SJEFEN: Martin Ødegaard og Mikel Arteta. Foto: Phil Noble / Reuters / NTB

Feiringen skaper overskrifter i engelske medier.

– Ødegaard har grunn til å feire for mye, skriver Mike McGrath i The Telegraph, og sikter til kritikken den norske Arsenal-kapteinen fikk av tidligere Liverpool-stopper og nåværende Sky Sports-ekspert Jamie Carragher for jubelscenene etter 3-1-seieren over tittelrival Liverpool.



BLE REFSET: Martin Ødegaards feiring etter seieren over Liverpool fikk kritikk av Sky Sports-ekspert Jamie Carragher. Foto: Ian Kington / AFP / NTB

Arsenal står med fem strake seirer, elleve mål på de to siste kampene og er kun to poeng bak serieleder Liverpool i Premier League.

– Feiringen var kanskje et svar på kritikken han fikk for å glede seg over Arsenals seier over Liverpool, skriver Andy Hunter i The Guardian.

Hylles i England

Arteta fikk ikke med seg Ødegaards gest.

– Men han var veldig fornøyd i garderoben. Han var eksepsjonell, sier Arsenal-manageren om Ødegaards forestilling på Turf Moor.



I STORFORM: Martin Ødegaard, her med Ben White. Foto: Richard Sellers / Pa Photos / NTB

Og Arteta er ikke alene om å mene det. Ødegaard var tema da BBC-ekspertene oppsummerte i «Match of the Day».

– Han gikk foran som et godt eksempel. Man må lede med føttene, ikke bare med stemmen. Jeg likte at han var den første som satte presset mange ganger. Det sprer seg i laget. Han skapte så mange sjanser. Han var på sitt beste, sier tidligere Newcastle- og Manchester City-målvakt Shay Given.

– Han er en som alltid spiller, så han har også en god fysikk, følger tidligere Liverpool- og Fulham-spiller Danny Murphy opp.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener at Ødegaard aldri har vært bedre enn han er nå.

– De har delt koner

Flere niere på børsen

Nettstedet Football.London gir Ødegaard ni av ti på børsen.

– Finnes det en mer formsterk spiller i Premier League nå? spør Football.London, som mener drammenseren var banens beste.



London Evening Standard, ESPN og The Sun gir også Ødegaard en nier på børsen, mens Sky Sports lander på åtte med kun Bukayo Saka bedre med ni. Også i BBC er det kun Saka som får høyere score enn Martin Ødegaard.

– Man sitter med en forventning om at det skal skje noe spesielt hver gang han er involvert. Og jeg merker meg at han ser vanvittig godt trent ut. Venstrefoten og stikkerne vet vi om. Men måten han presser på og forståelsen av det … Han er blitt en ordentlig maskin, sier Jesper Mathisen.

SPRUDLER: Martin Ødegaard og Arsenal er kun to poeng bak serieleder Liverpool i Premier League. Foto: Phil Noble / Reuters / NTB

Nå starter Champions League-sesongen opp igjen for Ødegaard og Arsenal. Onsdag kveld skal London-laget til Portugal for å møte Porto i den første kampen i åttedelsfinalen. Kampen sendes direkte på TV 2 Play.

Ødegaard står med åtte scoringer og sju målgivende pasninger på 31 kamper i alle turneringer denne sesongen.