Ødegaard ble matchvinner – senket Palace fra straffemerket

Crystal Palace – Arsenal 0-1 (0-0)

Seks minutter ut i andre omgang ble Arsenals Eddie Nketiah felt av Sam Johnstone inne i 16-meteren, og dommer David Coote pekte på straffemerket.

Arsenal-kaptein Martin Ødegaard tok ansvar, gikk frem og satte ballen enkelt i mål.

Det kom som en overraskelse at Ødegaard tok straffen. Lagkamerat Bukayo Saka har tidligere vært Arsenals faste straffeskytter.

NETTKJENNING: Martin Ødegaard noterte seg for ett mål mot Crystal Palace. Foto: Andrew Boyers

1-0-scoringen var drammenserens første mål denne sesongen. I fjor noterte 24-åringen seg for 15 nettkjenninger på 37 kamper i Premier League.

I det 67. minutt ble Arsenal redusert til ti mann etter et tvilsomt andre gult kort til Takehiro Tomiyasu, men Arsenal holdt unna og tok tre poeng.

Nesten for Nketiah

Bortelaget Arsenal kom til de største sjansene mot Crystal Palace.

Etter 27 minutter spilt gikk Nketiah over ende i boksen, men dommeren vinket spillet videre.

Angrepsspilleren var igjen frempå to minutter senere. Han kom alene med keeper og siktet mot lengste hjørne. Men ballen gikk i stolpen og ut.

SÅ NÆRNE: Eddie Nketiahs skudd traff stolpen. Foto: Toby Melville

Nketiah kom til nok en stor sjanse få minutter senere, men chippen fra 8-9 meter endte like over mål.

Etter 39 minutter ble Ødegaard og Odsonne Édouard liggende nede etter en duell, men begge kom seg på beina igjen etter litt.

HOLDT SEG TIL HODET: Men det gikk bra med både Odsonne Édouard og Martin Ødegaard. Foto: Andrew Boyers

Kapteinen var også farlig frempå fra 16 meters hold før pause, men Palace sin sisteskanse Sam Johnstone forlenget skuddet ut til corner.

Straffemål, rødt kort og VAR-sjekk

Kort tid ut i andre omgang skaffet Nketiah straffespark, som Ødegaard enkelt satte i mål og sendte Arsenal opp i ledelsen.

ØDEGOAL: Martin Ødegaard og Arsenal jubler etter straffemål og ledelse. Foto: Andrew Boyers

Bortelaget ble redusert til en mann mindre drøye kvarteret etterpå.

Takehiro Tomiyasu pådro seg først ett gult kort etter timen spilt for drøying av tid. Etter 66 minutter så 24-åringen det andre gule for kvelden, og dermed rødt, for et lite touch i ryggen på Jordan Ayew.

Utvisningen møtte voldsomme protester fra Arsenal-leiren. Selv var Ayew, med gult kort fra før, i en lignende situasjon rett etter pause.

REAGERTE: Arsenal-spillerne var ikke enige med dommeren. Foto: Kin Cheung

Så ropte hjemmelaget på straffe etter 72 minutter.

Eberechi Eze gikk i bakken inne i boksen. Situasjonen ble sjekket for VAR, som dømte ingen straffe.

Kampen endte 1-0 til Mikel Artetas menn.