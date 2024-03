Ødegaard avslører: Alvorsprat etter Arsenal-smell

Se Arsenal mot Porto på TV 2 Play tirsdag fra klokken 20.00.

– Jeg har drømt om dette hele livet. Vi må nyte det og gi alt, sier Arsenal-kaptein Martin Ødegaard dagen før skjebnekampen mot Porto.

Arsenal har presset på seg etter å ha tapt 0-1 i det første oppgjøret i Champions League-åttedelsfinalen. Tirsdagen går returkampen i London.

Ødegaard forteller at Arsenal-laget tok grep etter smellen i Portugal.

Spillerne møttes for å diskutere hva som måtte rettes opp i returkampen.

DAGEN FØR DAGEN: Martin Ødegaard og lagkameratene på trening dagen før Champions League-møtet med Porto hjemme på Emirates. Foto: Andrew Boyers / Reuters / NTB

– Vi spilte ikke vår beste kamp. Vi var ikke gode nok med ballen, og vi har sett på alle de tingene. Rett etter kampen snakket vi sammen om hva vi skulle gjøre annerledes, sier Ødegaard på mandagens pressekonferanse.

Arsenal tok over tabelltoppen i Premier League i helgen med 2-1-seieren over Brentford lørdag, før Liverpool spilte 1-1 mot Manchester City søndag. Arsenal topper nå Premier League på bedre målforskjell enn Liverpool.

– I den første kampen mot Porto var ballen mye ute av spill. Det var mye start og stopp. Du så det samme mot Brentford. Det var en lignende kamp, sier Ødegaard.

– Vi har taklet det på en strålende måte, og vi har fått god øving. Jeg tror at vi allerede i kampen mot Brentford har vist hva vi har lært. Forhåpentligvis blir det enda bedre i morgen, fortsetter Ødegaard, som legger til at han ikke vil fokusere for mye på Porto.

– Arsenal er best i verden nå

