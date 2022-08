Ødegaard av med skade i ny Arsenal-seier – dette sier Arteta

Arsenal - Aston Villa 2-1 (1-0)

Premier Leagues beste lag etter fem serierunder heter Arsenal. Laget er det eneste laget som er ubeseiret så langt, til tross for Erling Braut Haalands herjinger for Manchester City.

Onsdag kveld kom Aston Villa til kort i Nord-London. Gabriel Martinelli avgjorde kampen kort tid etter Douglas Luiz' finurlige utligning.

Men seieren kom med bismak for Arsenal: Martin Ødegaard forlot banen med skade ti minutter før full tid. Drammenseren hadde tydelige smerter etter å ha blitt taklet noen minutter tidligere.

Også Arsenal-keeper Aaron Ramsdale slet, men sisteskansen fullførte kampen.

– Han hadde vondt. Vi må undersøke det, men han hadde selvfølgelig vondt etter den ufine taklingen, sier Arsenal-manager Mikel Arteta om sin kaptein.

– Vi er svært fornøyde med prestasjonen og resultatet. Dette er gløden vi trenger å vise hele sesongen, sier matchvinner Gabriel Martinelli til BT Sports etter kampen.

Tok kommandoen

Bortelaget Aston Villa kom til Nord-London med bare én seier i bagasjen - hjemme mot Everton i andre serierunde.

Og bortelaget ble tidlig presset bakover av et hissig Arsenal. Men det var ikke før Gabriel Jesus scoret sitt tredje mål for sesongen etter drøye halvtimen, at Arsenal tok ledelsen.

INSTRUKSER: Martin Ødegaard får noen beskjeder av Arsenal-manager Mikel Arteta underveis. Foto: GLYN KIRK Les mer ØYEBLIKKET: Gabriel Jesus sender hjemmelaget i føringen. Foto: Mike Egerton Les mer JUBEL: Kaptein Martin Ødegaard jublet for scoring sammen med sine lagkamerater. Foto: ADRIAN DENNIS Les mer TETT: Arsenal var det førende laget på hjemmebane. Foto: David Cliff Les mer MANAGER: Aston Villa-manager Steven Gerrard har fått en vanskelig start på årets Premier League-sesongen. Foto: Mike Egerton Les mer

Arsenal gikk til pause med 1-0-ledelse etter flere enorme muligheter.

Slo tilbake - igjen

Etter 74 minutter tok kampen en uventet vending: Douglas Luiz skrudde ballen i mål på corner, selv om Arsenal-keeper Aaron Ramsdale ropte på frispark.

1-1. En stilling som varte i rundt to og et halvt minutt.

Bukayo Saka serverte Gabriel Martinelli, som på bakerste stolpe trøkket inn ny ledelse for Arsenal.