Ny Ødegaard-scoring – Arsenal øker forspranget til Manchester City

HET: Martin Ødegaard scoret sitt niende for sesongen. Foto: Kirsty Wigglesworth

Arsenal - Everton 4-0

Det tok nesten en omgang før Mikel Artetas lag fikk sving på maskineriet, men med Bukayo Saka og Gabriel Martinellis scoringer i første omgang var det meste gjort.

Med 20 minutter igjen fjernet Martin Ødegaard all tvil, da han bredsidet inn 3-0.

Martinelli avsluttet festkvelden med sitt andre for kvelden.

– Idet vi scoret det første målet åpnet kampen seg. Vi trengte et magisk øyeblikk og Bukayo skapte det. Etter det vokste vi og seieren var fortjent, sier Arsenal-manager Mikel Arteta til BBC.

Det betyr at London-laget leder Premier League med fem poeng ned til Manchester City.

– Det er sterkt signal at vi er i denne posisjonen og fortsetter å være det, sier Arteta til Sky Sports.

Ødegaards scoring var hans niende for sesongen, som er første gang han når det antallet i en sesong. I Vitesse scoret han åtte i 2018/19-sesongen.

SCORET: Bukayo Saka og Gabriel Martinelli. Foto: David Klein / Reuters

De første 40 minuttene slet vertene med å bryte gjennom Sean Dyches mannskap, før Oleksandr Zintsjenko bestemte seg.

Ukraineren mottok ballen i mellomrommet og spilte fri Saka. Engelskmannen hamret inn ledelse fra skrått hold.

På overtid i første omgang ble det VAR-dramatikk. Idrissa Gana Gueye klønet det til og ga Saka muligheten til å dytte til Martinelli.

Brasilianeren tok vare på muligheten og bredsidet inn 2-0 forbi Jordan Pickford. Dommer Michael Oliver signaliserte for offside, men den ble annullert etter at det viste seg at Martinelli var bak ballen.

I andre omgang var det Ødegaard sin tur. Leandro Trossard løp seg fri og slo flatt inn mot nordmannen. Fra rundt åtte meter plasserte drammenseren inn kveldens tredje.

FORNØYD: Martin Ødegaard scoret igjen. Foto: GLYN KIRK

Samme oppskrift ble brukt på det fjerde målet. Innbytter Eddie Nketiah kom seg fri på kanten og fant Martinelli, som kunne feire sin andre scoring.

Saken oppdateres.