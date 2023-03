Ny Liverpool-helt var nær United-overgang – så ydmyket han dem

Liverpool filleristet Manchester United 7-0(!). Cody Gakpo presenterte seg for alvor for fansen.

Liverpool - Manchester United 7-0

Liverpool ga seg ikke før Manchester United-keeper David de Gea hadde hentet ut sju baller ut av nettet.

– En fantastisk dag. Innsatsen fra alle var av topp kvalitet. Vi har savnet det en stund. I dag kunne du se energinivået var tilbake. De siste resultatene har vist at vi er på riktig vei, sier Liverpool-kaptein Jordan Henderson til Sky Sports.

SLAKTET ERKERIVALEN: Elleville jubelscener for Liverpool. Foto: NTB

På forhånd ble det snakket om Jürgen Klopp mot Erik ten Hag. Mohamed Salah mot Marcus Rashford.

Men det var Cody Gakpo og Darwin Núñez som ble to overraskende helter på Anfield med to scoringer hver, som startet ydmykelsen.

Salah scoret også to, før Roberto Firmino økte til 7-0 i det som ble en festkveld for Merseyside-laget.

– Det er helt spesielt å vinne en kamp på denne måten. Men jeg vil ikke ta helt av, for vi er ikke i den posisjonen vi ønsker å være, sier Salah til kanalen.

Salah ble med sine to mål også den mestscorende i Premier League-perioden for Merseyside-laget.

– Jeg skal ikke lyve, denne rekorden har ligget bak i hodet mitt siden jeg kom hit, sier Salah.

GLISTE: Liverpool-manager Jürgen Klopp var naturligvis strålende fornøyd. Foto: CARL RECINE

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener Liverpool nå for alvor er med i kampen om topp fire. Opp til Tottenham er det tre poeng, med én kamp til gode.

– For Klopp sitt Liverpool er jo dette en gigantisk seier etter all kritikken de har fått denne sesongen. De har vært milevis unna det nivået de har vært på de foregående sesongene, men denne kampen viser jo at de fortsatt kan prestere på et skyhøyt nivå, sier Mathisen.

– Dette er et sjokkresultat, og det gir Liverpool enormt med energi og selvtillit inn i en veldig viktig fase av sesongen, fortsetter fotballeksperten.

– Liverpool var tilbake på sitt aller beste - en fantastisk prestasjon, sier fotballekspert og tidligere Manchester United-spiller Roy Keane til Sky Sports.

– Supporterne vil huske det

Nederlandske Gakpo var sterkt linket til en overgang til Manchester-klubben i fjor, men gikk til Liverpool i desember.

– Det er klassisk det! Gakpo har i likhet med resten av Liverpool vært skuffende denne sesongen, men en slik scoring i en så stor kamp vil supporterne huske, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Ifølge The Athletic var Manchester United og Gakpo enige om de personlige betingelsene i sommer. Gakpo uttalte også selv til The Times at han snakket med manager ten Hag og var nær en overgang.

– Alle har fortalt meg om denne kampen. Jeg visste den var viktig for klubben, fansen og oss selv med tanke på situasjonen vi er i. Vi var motivert og når vi leverer en prestasjon som dette er det fantastisk, sier Gakpo til Sky Sports.

STRÅLTE: Cody Gakpo scoret to mot Manchester United. Foto: Jon Super

Rashford nære

Innledningen på kampen var intens og Rashford var nærmest for United i første omgang.

Luke Shaw slo en strålende ball mot formspilleren, som plutelig var alene med Alisson. Avslutningen var svak og gikk rett i fanget på brasilianeren.

SKUFFET: Manchester Uniteds Marcus Rashford. Foto: Peter Byrne

Lagene så ut til å gå mot pause før Andy Robertson var på farten. Backen kvittet seg overraskende lett med Varane og fant Gakpo på nydelig vis.

Nederlenderen dro seg iskaldt inn i banen og banket inn 1-0.

– Han får ballen i drømmeposisjon og det er en fantastisk pasning fra Robertson. Avslutningen er presis og smart og David de Gea er sjanseløs, kommenterte Mathisen.

Før publikum hadde rukket å sette seg doblet Liverpool.

Harvey Elliot plukket opp ballen og slo mot Núñez. Den utskjelte spissen headet ballen i nettet.

Fire minutter senere sto det 3-0 på resultattavla. Vertene kontret og Salah ga til Gakpo på perfekt tidspunkt. Med en vakker chip var de Gea utspilt.

EUFORI: Mohamed Salah kastet trøyen i glede etter sin andre scoring. Foto: CARL RECINE

– Forarbeidet til Salah er det ikke mange andre spillere i verden som kan matche, og avslutningen til Gakpo er enormt vakker, sier TV 2s fotballekspert om scoringen.

Det skulle bli verre for United. Ballen spratt til Salah, som hamret inn 4-0 via tverrliggeren.

Núñez ble også tomålsscorer. Uruguayaneren styrte inn et innlegg fra Henderson. Fem minutter senere satte Salah også sitt andre, etter rot i gjestenes forsvar.

Innbytter Firmino sto for dagens siste. Tidligere denne uken kom det frem at spissen forlater Liverpool etter åtte år i klubben.

– Den første omgangen var litt vill, men vi scoret et fantastisk mål. Det er viktig at vi leverer og at mange scorer. Det var perfekt, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp